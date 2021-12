Las lluvias de meteoritos Géminis alcanzan su punto máximo esta noche; Buenas noticias para los amantes del cielo en Michigan

Las lluvias de meteoritos más consistentes del año alcanzan su punto máximo esta noche. El cielo parece cooperar.

Los cielos de Michigan en diciembre suelen estar nublados. Hoy, sin embargo, el aire cálido que se mueve desde el oeste ha detenido el desarrollo de nubes que afectan al lago. El primer paso para que los habitantes de Michigan puedan ver lluvias de meteoros Gemínidas es tener cielos despejados. No todos los estados de Michigan tendrán cielos despejados. La parte sur y central de la parte baja de Michigan serán las áreas bajo las estrellas visibles.

Aquí está el pronóstico de nubosidad para esta noche.

Pronóstico de nubosidad a las 9 p.m. del lunes 13 de diciembre que muestra la mayor parte de la mitad sur de la parte baja de Michigan con cielos despejados.

Un pronóstico de nubosidad a medianoche de esta noche muestra la mitad sur de la parte baja de Michigan con cielos despejados.

Pronóstico de nubosidad para las 5 a.m. del martes 14 de diciembre que muestra solo la parte más al sur y baja de Michigan con cielos despejados.

La mayor parte de la noche, la mitad sur de la parte baja de Michigan tendrá un cielo despejado y agradable. Northern Lower y UP tendrán nubes altas que podrían impedir la visualización de las Gemínidas.

“Este año, una luna convexa brillante interfiere con la vista durante las horas de la noche, por lo que el mejor momento para ver las Gemínidas este año es en realidad el martes por la mañana temprano después de la puesta del sol”, dice Todd Slecher, astrónomo del Longway Planetarium en Flint. La luna es antes de las 3 am. Las gemínidas se ven mejor entre las 3 a.m. y las 6 a.m. el martes.

Los astrónomos como Slisher dicen que las Gemínidas son una de las mejores lluvias de meteoritos cada año. En su máxima potencia, podría ver 120 meteoros por hora. Es probable que veamos de 20 a 30 meteoros por hora, dice Slisher.

Esta noche al menos no hace demasiado frío, con temperaturas en los 30 grados. Los astrónomos sugieren acostarse en el suelo y mirar de frente. Sus ojos tardarán un poco en aclimatarse a la oscuridad y empezar a ver meteoros.

Puede intentar ver los meteoros esta noche, pero la luz de la luna hará que sea más difícil de ver.