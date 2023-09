En septiembre de 2022, el mundo se acercó Tercera Guerra Mundial. Por encima del agua Mar Negroun avión de reconocimiento perteneciente a fuerza Aérea RoyalUn avión Rc-135 Rivet Joint con treinta hombres a bordo fue alcanzado cohete Para el avión ruso Su-27. El Ministerio de Defensa ruso habló en ese momento sobre: Error tecnico “, explicación que parece haber sido aceptada y difundida públicamente por su homólogo británico, Ben Wallace. Los testimonios que recogió bbcSin embargo, contó una historia completamente diferente: el piloto ruso lo había hecho. Abrió fuego intencionadamente Contra el avión británico.

Hay dos aviones de la Federación en esta historia. Ambos, una vez interceptado el RC-135, recibieron una comunicación del mando en tierra, frase que puede traducirse como “ tu tienes el objetivo “(“ tu tienes el objetivo “). Según fuentes de la Radio Británica, el idioma utilizado es incorrecto Tan vago que un piloto lo interpretó como una autorización para atacar. El misil despegó, pero no alcanzó el objetivo: un disparo fallido, no un fallo técnico. El avión espía británico interceptó las comunicaciones entre los dos Su-27 y parece que el segundo piloto no consideró la sentencia de mando como luz verde para atacar. el tiene Insultado Su piloto disparó otro misil, que afortunadamente cayó del ala sin ser activado.

Estos hechos, según fuentes bbc¸Es una evidencia clara de que no existe Profesionalismo Y disciplina En la Fuerza Aérea de la Federación Rusa. El uso de frases ambiguas y de libre interpretación en las comunicaciones, los pilotos dispuestos a disparar y la falta de cooperación entre los miembros del propio escuadrón constituyen una combinación explosiva que puede tener consecuencias desastrosas. En cambio, la Fuerza Aérea Chico Utilizan un lenguaje muy preciso a la hora de solicitar o recibir órdenes de ataque, para evitar incidentes con consecuencias imprevistas.

Los informes sobre este evento se publicaron ya en abril de 2023 como parte de Filtraciones del Pentágono. En documentos compartidos por el piloto estadounidense Jack Teixeira en Discord, el incidente se definió como un “casi accidente”. Era más grave de lo que se informó inicialmente y podría haber resultado ser cierto. Un acto de guerra“.

Se puede especular que esta es la razón detrás de la renuencia del Ministerio de Defensa británico a proporcionar detalles completos del incidente. Ninguna de las partes quería una escalada que pudiera llevar a un país de la OTAN a entrar en guerra con Rusia. Además, es probable que el Reino Unido no quisiera revelar el alcance real de sus operaciones. Inteligencia, que continúa hasta el día de hoy y es el único que incluye aviones tripulados. Otros países de la OTAN están limitados al uso. Dronescomo el avión estadounidense derribado por los rusos en marzo de 2023.