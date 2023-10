The Legend of Zelda: Remake o Remaster llegará en unos meses, según un analista

a Conocido analista japonés Serkan Toto, de la industria de los videojuegos, compartió recientemente una publicación en X (posteriormente eliminada) que, según algunas interpretaciones, indica la llegada de… Un remake o remasterización de The Legend of Zeldacon un anuncio y lanzamiento esperado en 2023.

Veamos paso a paso ¿Qué pasó?. Toto hizo una publicación en X en la que escribió “ZR 2023”. Luego se eliminó todo, pero no antes de que se notara y se compartiera en línea. ¿Por qué se cree que la letra “Z” representa The Legend of Zelda? El motivo está vinculado a un antiguo tweet de Toto en el que se puede leer “Z2 2022”. Este mensaje se refiere al anuncio del E3 2021, cuando la secuela entonces sin nombre de Breath of the Wild se presentó ampliamente con una fecha de lanzamiento fijada para 2022.

Brevemente, Toto usa la letra “Z” para hablar de Zelda Compartió correctamente la fecha de lanzamiento de Kingdom Tears (que luego se retrasó hasta 2023, recuerde).

En cuanto a “R”, esto es solo una especulación, ya que no parece haber ningún precedente de que Toto use el personaje como un adelanto. Sin embargo, teniendo en cuenta que Nintendo no es nueva en los remakes y remakes, en general pero también en lo que respecta a la saga Zelda, no es improbable que este sea uno de los capítulos de The Legend of Zelda revividos en Switch.

En cuanto a “2023”, puede referirse a un comunicado o a un anuncio. Sin embargo, teniendo en cuenta que quedan pocos meses, el anuncio de una fecha concreta de estreno para el próximo año parece más creíble. Cabe señalar también que Toto, como analista, puede entender el año 2023 como el año fiscal 2023, que finalizará en marzo de 2024.