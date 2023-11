Tesla: detener la sobredosis tecnológica | Los viejos botones del pasado están de vuelta y los fanáticos de la marca no pueden creerlo.

Este es sin duda el período histórico en el que la tecnología avanza más rápido y, quizás, mejor. Entre la domótica, la inteligencia artificial, la asistencia remota y las tecnologías a bordo, los coches también han evolucionado.

De hecho, desde hace muchos años, el sector del automóvil ha adoptado plenamente el concepto de “coches”. tecnología Poder ampliar sus fronteras y mejorar los productos que ofrece. mercado Desde todos los puntos de vista: hoy auto son dioses Computadora.

Conducir es más fácil, sencillo, fluido y seguro. Para que podamos aparcar el coche. Sensores y señales. sonido e Cámaras ¿Quién nos dice cómo hacerlo? El cambio es automático: Sensores ayuda En el Guía, Entonces es infinito.

Nos dicen quienes somos exhausto Y es mejor que descansemos, nos informan que A Camaras de velocidad Y es mejor reducir la velocidad: si conducimos mucho rápidamente o demasiado despacio, Los sistemas de guiado a bordo nos corrigen.

Y así incluso si salimos Afuera de Línea, si un El golpea a duerme Cuando nos deslizamos, o peor aún si tenemos un accidente, nuestros coches pueden intervenir y Representar En nuestro lugar: con Enfriador. esto lo hace Ciencias.

Tecnología a bordo: Tesla domina la escena

¿Cómo no pudiste abrazarla? allá una agencia, Entonces ¿qué hace con este cuerpo? alta tecnología Su columna vertebral, que es Tesla. en autos tesla no allá botones: Todo se gestiona desde una pantalla como Disco avanzado. donde ella estaba allí palancas, estoy aqui ahora botones, En cuanto a las tragamonedas puerta: Y en Tesla modelo 3 no hay lava intercambio Sin herramientas dirección. Eso es todo Digital, Todos ellos son tecnológicamente avanzados. ¿A todos les gusta?

Obviamente esto no es para todos: como se puede ver en la navegación web y más allá social, dónde está el video Para un conductor que supuestamente modificó su vehículo a la posición A cuadro con Doce botones Para combinarlo con La pantalla de tu coche.

¿Botones o no a bordo? Dilema tecnológico

De esta manera gestionar algunas funciones. conductor En cuestión no es “obligada”, si podemos decirlo así, de gestión modo inteligente Diferentes opciones como adaptación, posición de Asientos, allá música A bordo, envío, etc.

Fusionar esto dispositivo, Este ciudadano quería crear liberar A su coche en una rutina. Amable Del poeta hacia mi botones En coche. ¿Quién está de acuerdo y quién no?