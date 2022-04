Telepass, a partir del 1 de julio, viene un aumento de tarifa (significativo) para 7 millones de clientes – Corriere.it

A partir del 1 de julio de 2022, la tarifa mensual del servicio Telepass Family aumentó en 0,57 euros, de 1,26 a 1,83 euros: la empresa lo justifica en base al “nuevo contexto”, pero la decisión unilateral afecta a siete millones de automovilistas

Los aumentos de precios comenzarán después de eso. 1 de julio Y seguro que no será poco: Usa el dispositivo que te permite pagar automáticamente en los peajes de la autopista Costará un 45,2% más. El incremento mensual es 0,57 € para una familia, que oscila entre 1,26 y 1,83 euros; desde 0,28 € por Twin con Premium (Telepass añade un segundo, con una opción Premium que ofrece ventajas en alquiler de coches y seguros), que sube de los 2,10 actuales a 2,38€; desde 0,85 céntimos por familia + gemeloQue aumenta de 3,36 euros a 4,21 euros.

Razones del aumento

Según Telepass, “El cambio surge debido al cambio incremental en el contexto tecnológico, de mercado y organizacional en el que opera Telepass”. Además, se indica que se trata de Primer aumento en 25 años. Pero era natural que con la llegada de las siglas, las quejas invadieran las conversaciones del mundo del motor (y no solo). Assoutenti anuncia una reunión con la empresa que tendrá lugar inmediatamente después de Semana Santa. Su presidente, Furio Truzzi, declaró: “Junto con las demás asociaciones, pretendemos trazar un rumbo común no solo en lo que respecta a los cambios realizados en los suscriptores, sino en general a la calidad general de los servicios que se brindan a los automovilistas”. Sin embargo, el cliente tiene Derecho a desistir del contrato hasta el 30 de junio de 2022 y seis meses para devolver el dispositivo a Telepass. En caso de no retiro, los cambios entrarán en vigencia a partir del 1 de julio de 2022.