Team Fortress: Source 2 y Portal 64 fueron prohibidos por Valve por Nintendo

Valve ha sido prohibida a través de la DMCA Castillo del equipo: Fuente 2 Y Puerta 64Dos proyectos amateur relacionados con su propiedad intelectual. Esto es una anomalía, dada la tolerancia que Dota 2 ha mostrado a lo largo de los años hacia los proyectos nacidos de su base de fans. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Black Mesa, un remake de Half-Life cuya existencia Valve no sólo garantiza sino que también vende en Steam. En resumen, esperas una DMCA de Nintendo, no de Valve.