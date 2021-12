“Te rompí las pelotas, quién está aquí”, impactante en el Rayo 1 – Libero Quotidiano

fuerte Domingo en, The Container se emitió en Rai 1. Escenas con muy pocos precedentes en la apertura del episodio de hoy, domingo 5 de diciembre, que muestra Mara Venere Enojada, porque pocos la han visto en su dilatada trayectoria televisiva.

Aquí entre los invitados en el estudio russella irael héroe de la historia Bailando con las estrellas. Como sucede a menudo, después del episodio del sábado por la noche, un Domingo en Hablar de lo sucedido en un estudio. Millie Carlucci. Pero no solo eso, aquí está Guillermo MariottoEx juez de transmisión. Y sucede que mientras Rossella habla de su madre fallecida, Mariotto comienza a reír. Gesto desatado para la web. Pero, sobre todo, desató a Mara Venier.

Furioso: “No, lo siento Marioto… – dirígete a él – tengo que decirte algo. Haces girar mis bolas. Sí, tengo que decirte la verdad: te estabas riendo, no era momento de reír. Lo siento, eh, hay momentos en los que puedes reír y burlarte. Este no era el momento de reír. ¿Instándole a entender a Marioto?

Pero no solo. En este punto, Venere se levanta y se enfrenta a Mariotto de manera amenazadora, y señala con el dedo: “No estoy allí. Cuando se trata de mamás que ya no están, no puedes reír”. Si quieres reír, levántate y sal de este estudio.Y él dijo: “Está bien, está bien, tía. Silencio”. Todo en un tono ligeramente arrogante que continuó usando incluso cuando Vigner comenzó a dirigirse a él. Domingo en.