“Ganaci me visitó en la clínica e hizo una película con Siffredi. ¿la banda? Nunca rompió »- Corriere.it

Cantante: En geometría se me ocurrió el nombre de “historias tensas”. Su última locura: un libro sobre béisbol: “Un deporte que nadie puede remar”

Se presentó en el escenario de San Remo disfrazado de sacerdote, astronauta y enano. En la fiesta del 1 de mayo, cantó los nombres de políticos sospechosos de corrupción sin previo aviso: eso fue antes de que Manny Polit y Ray aplicaran una entrevista con Ricky Gianko a la transmisión en vivo. Hizo una pelicula con Rocco Siffredi. Puso las historias tensas y su rock loco en espera y puso en escena una ópera. La última moda de Elio, ahora, es un libro sobre béisbol: “Un deporte en el que nadie gira, y por eso una de las cosas que amo, improbable, con puntos surrealistas”. el reclama Lo llamaron Maesutori, publicado por Baldini + Castoldi, y estrenado el 2 de diciembre cuenta la historia de su coautor Alessandro Maestri, el único italiano que jugó en la J.League: “Lo llevaron a América o lo expulsaron sin jugar un solo partido de la Premier League “, Dice Elio,” pero luego jugó en Australia, Corea y nuestra selección nacional. Tiene una historia de una derrota que se convierte en una victoria “.

¿Cómo te llegaron el guante y la varita?



«A mediados de los setenta, vivía en las afueras de Milán, era un niño, estaba fuera de casa todo el día jugando al fútbol. Entonces un día bajé y estaban jugando béisbol. Fue una fase y pronto se acabó. Luego, en 1988, el guitarrista de Storie Tese Vasu, quien odiaba el fútbol, ​​sugirió elegir un deporte que jugaría con todos sus amigos. Empezamos en Parco Lambro cuando estaba lleno de drogadictos. Usar guantes de esquí en lugar de un guante de verdad, con palos en lugar de porras. Luego llegaron las herramientas adecuadas y nos dijimos ‘vamos al campo’, pero para eso teníamos que ir al torneo y teníamos que participar en el torneo. Perdimos el primer partido 44 a 2. Encontramos entrenador, en fin, nació Ares, él también llegó a A2, y yo sigo siendo vicepresidente ».

¿Cómo es el béisbol una metáfora de la vida?



“Apenas se ve la competencia en el campo: las batallas nunca son reales. El espíritu deportivo que nació en los céspedes del asado americano, quedó como entretenimiento entre un hot dog y otro. Los entrenadores realizan entrevistas al margen durante el juego. Es un deporte como yo porque nunca se toma a sí mismo demasiado en serio ”.

¿Eres lanzador, bateador o cazador?



Este no era su papel en Elio e le Storie Tese.



“No, pero en realidad, cuando era niño, solía soñar con jugar sin mirar”.

¿Utiliza disfraces para evitar ser visto?



“Sí, incluso eligiendo un nombre falso. En la oficina de registro, seré Stefano Bellisari. Sin embargo, estaba en una encrucijada: o hacer algo en la vida o quedarme entre bastidores. Elegí este último con gran esfuerzo y lo saboreé” .

¿Primer disfraz?



“Cuando era niño, mi padre lo obligó a participar en un concurso de canto en un crucero. Conocía todas las canciones de Zecchino d’oro. Incluso allí terminé segundo”.

Como en el primer San Remo en 1996 donde se habló de fraude y quizás fue el primero.



“Hubo una encuesta de ranking. Nos interrogaron y uno de los investigadores me confió: yo gané, pero no se nota. Años después vi a Georgia y ella me dijo: a mí también me lo dijeron”.

La “tierra de los caquis” fue aclamada como una maravillosa acusación de los males de Italia.



“No queríamos ir allí, no teníamos nada que ver con el festival, pero la presión era mucha, Bebo Bodo, las discográficas… Nos dijimos: Vámonos de viaje y hagamos una mierda, como nos gusta. En nuestras mentes locas, era una tradición. Malo para una canción ocupada, que, sin embargo, no puede estar tan ocupada, porque es un festival de canciones. Escribimos una marcha, lo peor de nosotros, y una lista cliché de clichés sobre Italia, con juegos de palabras realmente estúpidos. Pero la primera noche, después de la introducción Sobre “estacionamiento ilegal … villas ilegales”, cuando comienza “Italia sí Italia no”, las damas de la primera fila comienzan a tocar el reloj y pienso: algo ha salido mal “.

¿Cuál es tu infancia?



“Mi mamá era ama de casa, y mi papá trabajaba con electrodomésticos. Yo siempre escuchaba a los solteros. Afortunadamente, había buenos discos en la casa, los Beatles, Enzo Ganaci, que asistía al Liceo Berchet con mi papá, que siempre me hablaba de su compañero que se convirtió en cantante fabuloso “.

¿Fue este ejemplo el que te inspiró?



“Eso creo, demasiado tarde.”

Janacci también era un maestro de las tonterías.



"Era un genio y no tenía a nadie que lo inspirara. El Dr.Hasta el 15 de diciembre, haré un recorrido personalizado para él,

toma la orejaEmpiezo en Forli.

Te reuniste con él alguna vez?



“En el hospital donde me operaron de apendicitis a los 12 años. Había un médico examinándome, pero estaba dormido “.

¿Encuentro con la música?



«En cuarto grado nos preguntaron quién quería matricularse en la Escuela Cívica, salté: tenía muchas ganas. Me dieron la flauta, me gradué. Hubiera preferido tocar el piano, pero al final la flauta es menos maciza: los que tienen bajo o teclados siempre me miran con envidia ».

En la escuela secundaria, fundó Elio e le Storie Tese.



“Me echaron de una de las bandas y me enojé tanto que pensé: ‘Soy mi propia banda'”.

¿Cómo nació el nombre?



“Viene después. Lo inventé con un compañero de ingeniería que buscaba un nombre grotesco.

¿Por qué un título de ingeniería?



“Los ingenieros son de mente abierta, hacían todo lo que veían a nuestro alrededor. Y yo no tenía idea de que la música podía ser otra cosa que una forma de quedarme con amigos, de desahogarme de mis puestos. Renuncié a mi puesto como empleado del interbancario red sólo con el segundo registro ».

¿Cómo se sintió deambular con historias tensas en esos primeros días?



“Hicimos simulacros de peleas en el escenario y la gente inmediatamente les creyó. Una vez, en Belluno, la pelea se convirtió en una risa entrecortada de la que nunca salimos, y nos apoyamos en el suelo, nos abrazamos unos encima de otros, todos riendo. seguía siendo un ganador: mi historia en la música tiene recuerdos, buenos y malos “.

Fayez murió en el escenario el 23 de diciembre de 1998.



«El amante que muere frente a ti es un gran shock».

¿Cómo cambió su idea de la muerte?



“Él no lo cambió: es mi suerte que, desde los 15 o 16 años, soy consciente de que la muerte existe y por eso he hecho tantas cosas que me parecen extrañas”.

¿Qué le pasó a ella cuando tenía quince años?



Creo que fui una de las primeras víctimas de ataques de pánico cuando nadie sabía qué eran. Pensaron que tenía un dolor de corazón u otra enfermedad grave. Me dije a mí mismo: o me muero o vivo una vida digna. Afortunadamente, no estoy muerto.

Georgia dijo que te encontró en un estudio de grabación en medio de un tiroteo con pistolas de juguete. ¿Siempre fuiste así?



“No es lo que solíamos ser: todavía lo somos”.

¿No rompiste en 2018?



“No nos separamos, siempre nos vemos, la diferencia es que ya no vivimos ni anotamos, hasta nuevo aviso. Ahora hemos reanudado calurosamente En Radio Deejay con Linus. No queríamos que la colección se convirtiera en un trabajo de oficina en el que tienes que crearla solo porque tienes que vivir. Entonces, por supuesto: el arte también está relacionado con la obtención de ingresos. De hecho, me gustaría que me recordaras que en este país hay mucha cultura de Campania, que también es televisión, música, cine y comedia. Me importa porque nunca entendí a ese ministro que dijo ‘No se puede comer cultura’. READ Sulli y Carmen fueron rescatadas por televoto

El primer álbum tenía un título impronunciable.



Elio Samaga Hokaban Kariana Toro. Las malas palabras estaban en cingalés. Tuvimos un éxito increíble dondequiera que tocáramos, pero durante diez años nadie quiso que estableciéramos un récord. Todos lo rechazaron también, incluso insultándonos, excepto CBS ”.

También había una canción sobre un actor porno. John Holmes.



“El amante del porno es Rocco Tanika. Sobre este tema, es una enciclopedia. A través de él, todos por un tiempo nos apasionamos por las tramas difíciles “.

La historia no es el punto fuerte del porno.



“En realidad, pero siempre tuvimos metas inútiles, queríamos tratar este género como si fuera cine serio. Se vio reforzado por el éxito de tierra de caquiY, en lugar de monetizar como todos los demás, bastardos que no teníamos un historial listo, también hicimos porno con Rocco Siffredi. Pusimos como condición que no nos quitamos ni un solo calcetín. La escena más hermosa no filmada: Estábamos escapándonos de una orgía en un astuto; Rocco, que ha estado trabajando con una actriz, la levanta, la pone en el suelo y viene a saludarnos. desnudo. Porque es un caballero “.

¿Cómo se le ocurrieron los nombres de los políticos que huelen la corrupción en Concerton 1991?



“Es parte de querer hacer cosas que nunca te atreves a hacer. Los colegas ya experimentaron esa etapa como una promoción para el récord, y pensamos que había que hacer algo más. En el ensayo, frente al funcionario que nos miraba, hicimos una canción regular, pero en vivo, fuimos atacados por una canción de rap con los nombres de los políticos investigados por las comisiones parlamentarias de investigación, y por casualidad se archivó. . Nos bloquearon mientras los técnicos nos sacaban del escenario ”.

No se sabe mucho sobre su vida privada, excepto que tiene pareja y mellizos de 12 años.



“Pero no estoy hablando de eso. Si no, por un momento, se trata del autismo de mi hijo, que no puede ser dos líneas en una entrevista. En ese sentido, quiero hacer algo que tenga implicaciones en un área donde todo tiene que ser construido “».

Presentado “Never Say Goals”, “Talk to Me”, “The X Factor”, a partir de enero será juez de “Italia’s Got Talent”. ¿Cuál es el televisor adecuado para ti?



“Divertirse y ejercitar la curiosidad”.

¿Cuántos tratamientos requieren sus famosos tratamientos? cejas gruesas?



“Muchos. Están asegurados por un millón”.

¿Has pensado alguna vez en su tumba?



Por supuesto: un idiota y estoy orgulloso de él.