Tasa de turismos, el gasto cae a cero con estos vehículos: Di adiós a los molestos impuestos

El impuesto a los automóviles es uno de esos impuestos muy discutidos y a menudo considerados obsoletos. También se denomina impuesto de propiedad de automóviles, como la propia palabra lo indica, se paga siempre y en todo caso por la simple propiedad del automóvil. Esto se aplica a automóviles, furgonetas, quads y motocicletas de 50 cc en adelante. Pero no siempre pagas por ello. En realidad, hay compuestos que están exentos por varias razones naturales. Veamos los casos juntos.

los impuesto sobre automóviles En Italia, debe pagarse dentro de los 30 días posteriores a la compra de un automóvil nuevo. Sin embargo, no solo el mes de compra es correcto, de hecho puedes pagar el impuesto del automóvil incluso dentro del mes siguiente a la matriculación. Más concretamente, cuando el vehículo se matriculó en los últimos 10 días del mes. Este es un impuesto regional. Todos son italianos. Pero, ¿cómo funciona en otros países? En Estados Unidos, por ejemplo, no existe, por eso hay gente que tiene decenas de coches: no los dejes moverse y no hay gasto, y puedes elegir cuál usar si es necesario. De hecho, allí puedes transferir la matrícula de un vehículo a otro.

En Italia hay muchas exenciones para los derechos de timbre. allá Dos clases principales en Italia Eso no requiere el pago del impuesto de propiedad de vehículos.

Aunque se trata de un impuesto autonómico, en realidad existe una ley de trascendencia nacional que regula la exención del pago de timbre. El primer caso en el que se prevé una exención es para los titulares de la Ley 104.

El impuesto a los automóviles en realidad cae en los casos Exención por discapacidad, pero sólo en determinadas circunstancias. Ciertamente incluye a personas con discapacidades psicológicas que llevan asignaciones de acompañamiento. Así, el vehículo utilizado para su transporte puede estar exento del pago del impuesto de circulación, aunque no sea de su propiedad, y aunque, por diversas razones, no pueda conducir el coche propio que legalmente posee. Obviamente se debe aplicar un comprobante y llevar siempre los documentos requeridos por CdS.

El segundo caso de Exención del impuesto de timbre Se refiere al propio vehículo. En esta gran clase podemos distinguir dos ramificaciones principales: Vehículos eléctricos no contaminantes, vehículos antiguos o históricos.

Pero Cómo funciona esta legislación en otros países europeos?

¿Dónde pagar el impuesto de circulación en Europa? Así es como funciona en Francia

En Francia, no se espera que el impuesto de circulación se pague a los particulares en algunos casos, o solo si el vehículo produce más de 190 g/km de CO2. Este hecho hace que el impuesto de circulación se convierta automáticamente en un impuesto exclusivo para los vehículos contaminantes, y actúa también como incentivo para la compra de vehículos ecológicos. En la práctica, si no quieres pagar 160€ al año (esa es la tarifa plana a pagar), cómprate un coche que contamine menos y trabaje para tu bolsillo y el de todo el ecosistema.

Para hacerse una idea del impacto del impuesto de circulación en Francia, basta con considerar que la facturación del impuesto de circulación en Italia es de 6.100 millones, una cifra estratosférica. Mientras que en Francia sólo 997.000. Pero hay diferencias importantes: mientras que en Italia todo el mundo paga sin discriminación, en nuestro país la cantidad también varía en función del Kw, y no en función del efecto del dióxido de carbono.

En Francia el impuesto es fijo pero basta con cambiar el coche para no pagar, mientras que en Italia de momento no hay escapatoria…