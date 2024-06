Tampere y la velada más loca de la historia del atletismo en Italia: un salto de 2,37 metros, un abrazo de Mattarella, un beso de su mujer, una dedicatoria de un fisioterapeuta.

aMarco Bonarego

Gianmarco Tamperi convierte Olimpico en un teatro musical. Dedicado tras la victoria a su amigo y fisioterapeuta Fabrizio Borra: “Está pasando por un momento difícil”.

Cuánto delicioso descaro, cuánta imaginación desenfrenada, cuánta sofisticación sin límites se necesita para transformar una pista de atletismo en… escenario de concierto de rock a correr el riesgo de perder el título europeo, aturdido por el caos que se había creado Propia mano En las gradas y en la pista, dale la vuelta a todo en el último momento saltando sobre el monstruo 2 metros 37 ¿Luego correr a las gradas con la bandera tricolor al cuello -todos los protocolos rotos- para abrazar al presidente de la República, Sergio Mattarella? Es una pena para los que no estuvieron, para los que no lo creyeron: anoche en el Olímpico fue la velada más bella y más loca de la historia del atletismo italiano en Italia.

Tras ocho meses sin competir, Gianmarco Tamperi entró en el Estadio Olímpico a las 20:30 horas y fue recibido por el mismo rugido reservado a un jefe de Estado que se puso de pie para aplaudir once veces a los azzurri. En media hora, Jimbo prendió fuego al campo , corriendo de un lado a otro de la Curva Sud lanzando vítores y cantando el hula, saludando a todo aquel que se acerca, animando a cada jugador italiano que pasa, bailando y cantando. Mucho, y quizás demasiado emocionado, después de conseguir bien 2 y 22 en el primer intento, Jimbo cometió una falta en el 2,26 y luego dos veces (y mal) en el 2 y 29, desplomándose sobre las bolsas, abatido pero también enojado por el absurdo programa de Concursos que abarrotaron la pista A 10.000 metros, está tan concurrida como Via del Corso durante las compras navideñas.

Explicó: “Si no hubiera ganado hoy, no habría hablado durante un mes, porque sabía que lo había hecho muy bien y la decepción hubiera sido una locura. Dedico la victoria a quienes están pasando por momentos muy difíciles como un fisioterapeuta Fabrizio Borra (El hombre que recuperó a Pantani después de cada lesión, editor) Porque sé lo que es sentirse mal. 2 y 37 fueron goles concretos: es el récord del torneo y quería batirlo. Feliz de ver a mis compañeros con los ojos llenos de sueños, felices con la emoción del orgullo que nos une. La presencia del presidente Mattarella me puso la piel de gallina: es una persona especial. El jueves en el Quirinal recibiré de él la bandera: iremos a París a destruirlo todo”.

No fue sólo Jimbo Tampere quien abrazó a Mattarella en las gradas. Pero también -con más timidez y gracia- Nadia Pattocleti, que también ganó con fuerza los 10.000 metros después de los 5.000, escapándose a falta de dos vueltas para batir también en esa ocasión el récord nacional. Nadia es el símbolo perfecto del atletismo en Italia: Hija de ex campeona de Trentino y corredora de media distancia marroquíNadia vive con exigentes estudios de ingeniería (“Me ayuda no sólo a pensar en las carreras, me libera la cabeza y el corazón”) y no cree que las gacelas africanas compitan en un mundo aparte porque “de lo contrario dejaría de competir: el trabajo duro puede llevarte a cualquier parte”. Nunca pongas límites en la vida y en los deportes”.

Entonces la plata vale oro al comienzo de esa noche. Alessandro Sebellio en los 400 con vallas: El joven de 24 años, que nunca ha salido de Nápoles en busca de lugares más cómodos para un deportista, entrena con Maradona y gana la medalla de plata persiguiendo al noruego Mars Warholm pero sobre todo rompe, con 47 pulgadas y 50, el antiguo récord de más. de treinta años del gran Fabrizio Mori. En el medallero estamos a veinte: esta noche hay relevos, aún no ha terminado.