Talando árboles para la pista de bobsleigh de Cortina, el violonchelista Mario Brunello toca en señal de protesta: “Una última canción para el bosque moribundo”

Cortina d'Ampezzo – Réquiem por un bosque que dejó de existir en el mundo desde ayer. La música armoniza con el rugido de las motosierras: un concierto “para dar voz a los árboles en el momento de la despedida”, mientras el pinar centenario se tala a su alrededor, al pie del Teatro Col Drossi, el Teatro Ampezzo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

En el bosque con el violonchelo de Magini

Mario Brunello Camina solo por el bosque encima de Ronco, junto a la antigua pista de trineos de Monty, que ya ha sido desmantelada. Los cerros fueron sacudidos por los choques. Sobre sus hombros, dentro de un estuche pintado de rojo, el maestro lleva el precioso violonchelo Magini. Dice: “Están hechos de arce y abeto, árboles que nacieron hace más de 700 años, talados después de doscientos años, y sólo se utilizaron en el siglo XVII para que siguieran cantando y viajando por la tierra. Hoy, siglos después, en cambio, los gigantes son talados”. Los viejos están aquí para nada: para dar paso a una nueva e improbable pista de esquí, impuesta sólo por intereses políticos y económicos fugaces. Estoy en los Dolomitas para dar una última voz a los que no tienen voz: los árboles. No podemos pedir piedad y no los escuchamos, incluso ahora “los necesitamos desesperadamente”.

Mario Brunello (Retrato de Diego Gaspare Bandion)

Está previsto que el bosque sea arrasado

Gran solista, que me encanta. Moti, Abadu y MithaPor la noche regresó de un concierto en Lisboa. Antes de partir de nuevo, llegó al amanecer a Cortina d'Ampezzo y Está previsto que el bosque sea arrasado Crear un nuevo centro de deslizamiento para bobsleigh, luge y esqueleto. En noviembre de 1989 Mstislav Rostropóvich Tocaba el violonchelo bajo el Muro de Berlín, que acababa de derrumbarse: un himno íntimo a la alegría. Incluso Brunello, treinta y cinco años después, Eligió jugar solo entre los escombros del muro derribado: Sus notas dicen agradecimiento personal a las plantas, ignoran al hombre y su miseria, pero traen tristeza a las cumbres ya verdes.

Corta un pino por minuto

“Incluso en Cortina”, dice, “se está cruzando la frontera y una barrera severa está cayendo en los Alpes. Este bosque está siendo talado contra toda razón aparente, mientras sus montañas mueren sin nieve, agua y frío, un A pocos kilómetros de la llanura más contaminada de Europa, en un planeta cercano a “Ya no es compatible con la vida humana. No espero nada, pero quiero ser el portavoz de la petición de audiencia normal”. Demasiado tarde. Las primeras sierras LGB de Luca GhadinaEl hermano del ex patinador italiano Christian se encendió en la oscuridad poco antes de las seis. Un pino por minuto caía al suelo, acompañado de unos enormes abetos. A las nueve de la mañana, hay más de un centenar de plantas en el suelo: a lo largo de la carretera asfaltada y visibles desde la antigua plaza del Pop Bar, o desde los esquiadores que bajan de Tovana.

Mario Brunello (Retrato de Diego Gaspare Bandion)

Gran trabajo llevando la marca Lega

Los nuevos responsables de Simico, la empresa que debía construir las instalaciones de los Juegos de Milán-Cortina, quisieron mostrar este trofeo al Comité Olímpico Internacional. Comité Olimpico Internacional, Quien sigue exigiendo en vano que las carreras de esquí se celebren “fuera y en una pista existente”.subió con el titular del CONI Giovanni Malago Para comprobar el progreso del trabajo. Broma: A menos de dos años de los Juegos Olímpicos, aquí no hay ninguna obra abierta. Nada más que la disputada pista de bobsleigh durante unas horas, impuesta por el Ministro de Infraestructuras Mateo Salvini Y por el Gobernador del Véneto Luca Zaia. Por 81 millones de euros, el gigante de Pizzarotti se ha comprometido a hacer que el megaproyecto de la marca Lega sea comprobable antes de marzo de 2025.

A un coste de 1,4 millones anuales

La pista, con dependencias, costará finalmente 124 millones de dólares. Para gestionarlo, el municipio de Cortina gastará 1,4 millones al año: alcalde de la ciudad Gianluca Lorenzi Incluso a estas horas repite que “ese dinero no existe” y que “no puedo dormir por las noches pensando en ello”. La obra está abierta y cerrada: la tala se suspende a media mañana por falta de señales que lo permitan. Brunello, llegado con el primer sol, se adentra en el bosque. Camina entre los troncos de los árboles que secretan una sustancia resinosa, deambula en silencio entre los troncos talados y sube por los pasillos cercanos a los talados.

“Se busca música: la última canción del bosque moribundo”

“Nuestras palabras ya no son importantes”, afirma. “Necesitamos música, el sonido de los árboles que emergen del bosque para ayudarnos a pensar”. Se sienta primero sobre una piedra y luego sobre un tronco de árbol recién aserrado. Mientras el pino cae, empieza a jugar: hasta el bosque calla y escucha. Desde el arco, entre los tallos aún en pie, se extiende El Cisne Por Camille Saint-Saens, “La última canción del bosque moribundo”. Reserva para árboles de hoja caduca Stellotis albinis: La pieza coral friulana habla de la edelweiss que cada año vuelve a crecer sobre los restos de los soldados alpinos que murieron en la guerra. El poder de la música, como ocurre con la belleza, nos impide estar solos.

Mario Brunello (Retrato de Diego Gaspare Bandion)

Los gritos de ese mundo que se va

Mario Brunello está jugando solo en las profundidades de Viames, pero de repente los esquiadores se detienen, los madereros dejan las motosierras y se acercan, algunos vehículos todoterreno suben al borde de la pista y los Roncos salen de sus casas llorando y gritando. . Pide poder agradecer a ese músico que quiso honrar a su mundo, y que una mañana desaparece. Lo que diga el Comité Olímpico Internacional, la rueda de prensa anunciada por Zaya, las declaraciones de los políticos, aquí ya no le importa a nadie. Incluso los Juegos Olímpicos, si el cemento reemplaza a partir de hoy al césped, y la pista de bobsleigh realmente puede reemplazar al bosque, porque los asistentes ocasionales adquieren la dimensión simbólica de un evento paralelo. En los Alpes se derrumba un muro y suena un violonchelo: la gente nunca lo olvidará.