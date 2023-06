Tagada, la profecía de Paolo Meli sobre el futuro de Rusia: lo que hará Putin

La crisis en Rusia y el fallido golpe de estado dejan abiertos escenarios preocupantes para el futuro del Kremlin. Esto fue discutido durante un episodio transmitido por Tagada el 26 de junio en La7. Paolo Meili también estuvo conectado. La firma del Corriere della Sera dejó en claro que el juego de poder de Moscú todavía estaba abierto. A menos que Putin logre eliminar físicamente a todos sus rivales.

El autor del Corriere della Sera dijo: “El liderazgo de Putin es escalable, por lo que de los cuatro protagonistas de esta historia, que son Putin, Shoigu, Gerasimov y Prigozhin, uno o dos deberían ser asesinados según la lógica de los que saben de literatura porque incluso suponiendo que se eliminen dos de ellos (Shoigu y Gerasimov en Ex) Vieron el disco como escalable, por lo que no está garantizado que no vuelvan a intentarlo mejor que Prigozhin, por lo que este es un juego que termina en sangre o permanecerá abierto hasta el segundo o tercer intento de ascensión Se ha comprobado que se puede caminar más de mil kilómetros para llegar a Moscú sin ser molestado. En la Rusia de hoy, una rebelión es recibida en una gran ciudad como Rostov con vítores y abrazos, los líderes de los conspiradores charlan amablemente con los que deberían ser los objetivos del complot, entonces puedes llegar a Moscú y hacer el derramamiento de sangre que esta vez se ha evitado Pero la próxima vez no se evitará O Putin tiene la fuerza para sacar a los tres del camino o estará en peligro por el resto de sus días”.