Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai llegará a México en abril

plataforma Crunchyroll El comunicado de prensa anunció que la nueva película del director Shinkai Makoto, Suzume no Tojimari (La puerta de Susum se cierra.), Se estrenará en cines de México y Brasil el 13 de enero de 2023. Más lejos, Próximamente se anunciarán otras fechas de Latinoamérica en otros comunicados.

Se está gestionando la distribución de esta cinta en Occidente Entretenimiento de imágenes de Sony, Sitio Forestal Internacional Y Zoom europeo. En mayo, durante el Festival de Cine de Cannes, Crunchyroll Adquirió los derechos de distribución y marketing en todo el mundo (excluyendo Asia). Toho Makoto Shinkai produjo esta nueva película Ola de cómics de película Y historia inc.

Suzume no Tojimari Se estrenó en los cines de Japón el 11 de noviembre y superó los 5,6 millones de espectadores. La película recaudó 7500 millones de yenes (unos 55 millones de dólares) y encabezó la taquilla japonesa durante 3 semanas consecutivas. La película se distribuirá en territorios clave:

En Norte América, Crunchyroll Único distribuidor

Único distribuidor La película se distribuirá en América Latina, Australia/Nueva Zelanda, Medio Oriente y partes de Europa. Crunchyroll Y Entretenimiento de imágenes de Sony .

Y . En la Europa de habla francesa y alemana, la película se distribuirá conjuntamente Crunchyroll, Imágenes de sony, Sitio Forestal Internacional Y Zoom europeo.

Un galardonado creador, escritor y director que abarca décadas. Shinkai Makoto Considerado un visionario de la animación con dos películas recientes Kimi no nawa (Su nombre) (2016) mi Denki no co (Lleva los elementos contigo) (2019), que lo consagró como uno de los principales directores de animación a nivel internacional. Denki no co fue seleccionado para competir por Japón en el Mejor película internacional entrega 2020 Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y fue nominado en cuatro categorías en la 47ª edición de los premios anuales Premios Annie incluido Mejor película de animación independiente.

Resumen de Suzume no Tojimari

Al otro lado de la puerta, hubo todo un tiempo… Suzume no Tojimari es una historia sobre la mayoría de edad de su protagonista Suzume, de 17 años, ambientada en varias áreas de Japón afectadas por desastres donde debe encontrar un final. Puertas del Juicio Final.

El viaje de Suzume comienza en un tranquilo pueblo de Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón), cuando conoce a un joven que le dice: “Estoy buscando una puerta”. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta meteorológica, de pie entre las ruinas como si estuviera protegida de cualquier calamidad. Atraída por su poder, Suzume alcanza la manija… y las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, causando estragos en todos los que están cerca. Suzume necesita cerrar estos sitios web para evitar más desastres.

Las estrellas, luego el atardecer y el cielo de la mañana… Dentro de este lugar, todo el tiempo parecía disolverse en el cielo… Paisajes nunca antes vistos, encuentros y despedidas… Un sinfín de desafíos la esperan en el camino. A pesar de todos los obstáculos, la aventura de Suzum arroja un rayo de esperanza en nuestra lucha contra las ansiedades y limitaciones más difíciles que conforman la vida cotidiana. Esta historia de puertas cerradas que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro dejará una impresión duradera en nuestros corazones. Atraída por estas puertas misteriosas, la aventura de Suzum está a punto de comenzar…

fuente: presione soltar

(c) 2022「すずめの戸綠まり」Comité de Producción