El presidente estadounidense Biden en México en enero

Presidente de los Estados Unidos, Joe BidenViajará a México el próximo mes en su primer viaje oficial al extranjero en 2023. Así lo informó “Axios”, según el cual la visita coincidirá con la cumbre anual de líderes norteamericanos, a la que también asistirá el primer ministro canadiense. Ministro justin trudeau. En esta visita, el presidente de Estados Unidos quiere discutir con su representante mexicano, Andrés Manuel Lèpez Obrador, la crisis migratoria que se vive en la frontera entre ambos países: en particular, espera “Axios”, el objetivo de Biden para conseguir un aumento. Seguridad al sur de la frontera sur de EE. UU. para detener el flujo de migrantes de América Central. Lebus Obrador se retiró de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el verano pasado en respuesta a la decisión de Washington de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente mexicano anticipó la próxima visita de Biden a la Ciudad de México la semana pasada, pero aún no ha llegado la confirmación oficial de Washington.

Lea también otras noticias sobre Noticias Nova

Síganos en los canales sociales de Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, telegrama