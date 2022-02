Subida del precio del gas – Corriere.it

Desde Erin Soaves

Rusia y Ucrania se mueven para evitar la guerra. Steinmeier en el campo. Las acciones de Putin, Zelensk, Biden y la Unión Europea

11.50 horas – Moscú: “La desescalada viene de Occidente” “Rusia no puede reducir la escalada en Ucrania, depende de Occidente, que alienta a Kiev a implementar completamente el acuerdo de Minsk”. Así lo afirmó Oleg Postnikov, Director Adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Además del fin del conflicto en Ucrania, los Acuerdos de Minsk, firmados en 2014, otorgaron más libertad a las repúblicas independentistas prorrusas.

9 am – Embajador de Ucrania: “Es posible congelar unirse a la OTAN”. luego retrocede



Ucrania podría renunciar a unirse a la OTAN si pudiera ayudar a evitar la guerra con Rusia. Viene con la entrevista de BBC Morning con el embajador de Kiev en el Reino Unido, Vadim Prystaiko, qué es La apertura más importante a las demandas del Kremlin desde el inicio de la crisis. “Podemos congelar la unión a la OTAN, especialmente si nos amenazan de esta manera, nos chantajean de esta manera y nos empujan en esta dirección”, explicó Prystaiko, subrayando la voluntad de Ucrania de ser “flexible” a pesar de que el objetivo de unirse al Atlántico está incluido en la constitución. . El embajador se retiró de inmediato y aseguró que las ambiciones atlánticas de su país seguirían siendo las mismas. Pero la piedra ya ha sido arrojada.

Puede que no sea casualidad que la apertura sin precedentes de Kiev, cuya concreción aún está por evaluar, llegue el día de la visita del canciller alemán, Olaf Schulz, a la capital ucraniana: según algunos medios alemanes, esta fue precisamente la propuesta de Schulz para el presidente ucraniano, aunque las fuentes de Berlín no tardaron en desmentirlo. Sin embargo, no pueden ser completamente excluidos. Además, por el momento, Ucrania no cumple con los requisitos para unirse a la alianza, que, además de la aprobación unánime de otros miembros, estipula como requisito previo el “funcionamiento de la democracia” y la ausencia de “disputas territoriales externas no resueltas”.