Su reemplazo en Cook40 es un gran regreso

Rai decidió “cancelar” a Alessandro Greco y reemplazarlo con un viejo capitán: eso es

Rai se enfrenta a una verdadera revolución en la programación. Por eso, habrá grandes cambios a partir de septiembre. En cuanto a las parrillas, los cambios comenzaron con Rai 3 y las renuncias de Fabio Fazio y Lucia Annunziata respectivamente de Che Tempo Che Fa y Mezz’Ora en Più. Después pasó a la Rai 1, donde Flavio Insinna no fue reelegido al frente de L’Eredità (que pasaría a manos de Pino Insegno a partir de enero).

Rai 1 Serena Bortone también será reemplazada. En lugar de su programa de entrevistas Hoy es otro día, veremos “A Good Time” protagonizada por Katrina Palivo. Esta mañana, entonces, llegó la confirmación de Daniela Ferola y Massimiliano Ossini al frente de UnoMattina juntos, a partir de las 8:30. En Rai 2 se han producido muchos cambios. Por ejemplo, Pino Insegno aparecerá en la cinta diaria de Peak Access de septiembre a diciembre con 60 capítulos de Mercante en Fiera. Por otro lado, Tiberio Temperi se actualiza en la mañana con sus hechos. Pero, ¿quién reemplazará a Alessandro Greco el sábado por la mañana?

Ray, reemplazado por Alessandro Greco: ex rostro de Ray durante años entre Discovery y Realtime

Alessandro Greco es locutor de radio y televisión desde hace mucho tiempo, pero nunca logró dar ese “salto” que le permitiría acceder a la primera cadena de televisión estatal. Imaginemos, entonces, que seguirá activo principalmente en la radio (corriendo por primera vez en Italia, RTL 102.5). Pero, ¿quién lo reemplazará en la carrera del sábado por la mañana de Rai 2 de Cook40?

Cook40 es un programa de cocina, pero no hace falta ser un experto en ese sector para dirigirlo. Te olvidaste de Anna Moroni, Elisa Izuardi o Benedetta Rossi: el programa volverá a ser presentado por un hombre que pasó de Mediaset a Rai vía Discovery y Real Time: Flavio Montrucchio.

Concursante de Gran Hermano en 2001, así es exactamente como comenzó su aventura televisiva. Tal y cual Show es otro programa que lo vio como protagonista indiscutible entre 2012 y 2013, mientras que Montrucchio tuvo su primera experiencia como conductor gracias a Zecchino d’oro en 2015. En Rai no tenía mucho espacio por lo que los diferentes formatos Real Time llegaron como Primo date o Bake Off Italia y Junior Bake Off Italia. Finalmente, en Discovery + y Real Time organizó su primera fecha de crucero. Ahora estamos ansiosos por verlo de regreso en Rai con un nuevo desafío, y estamos seguros de que ganará brillantemente gracias a su talento y capacidad para adaptarse a todas las situaciones.

Lea también: Spoilers de Mare Fuori 4, en un famosísimo elenco de YouTube más bello que Massimiliano Caiazzo: quién es y qué papel interpretará