Su agradecimiento al perro Cauche ya quienes lo salvaron. ¿Por qué los humanos no han aprendido a ser mejores que los animales?

Una historia corta. Estamos en México. Gran mezcla de Rottweiler de Cauche Prácticamente vive en la calle, a pesar de tener una familia, y lo desalojan en tiempo y forma, en fin, vive como uno solo. வழிதவறி. Él está en agonía cuando lo encuentran, y es identificado por una mujer que una vez lo vio cerca de su oficina. Se ve muy delgado, cansado, tiene fiebre y está inmóvil.. Continuando, ella lo recoge y lo lleva a su veterinario, Mal diagnóstico, problema renal y gusano del corazón..

A pesar de todos los pronósticos, Cache sobrevivió gracias a la intervención Saliendo del refugio en Tempiko, En Mexico. Y eso es El perro da gracias a diario a quienes lo rescataron, que lleva una piedra triturada, un palo, un trozo de vidrio, brevemente basura. Solo lo tiene, y con eso dice gracias. Con corazón.

Cuando mis tribus Quattro Misi Tina, Luba, Shira y Caplipso Me envolvió en el sueño (después de una buena noche combinaron todos los colores) e Cico el periquito habla rápido Me pregunto: ¿Pero cómo nosotros, como seres humanos, no podemos ser comprendidos en gran escala porque somos considerados superiores? ¿El postre absolutamente maravilloso de estas criaturas? Venimos de un Año Nuevo y, independientemente de las diversas regulaciones, venimos de este período ya malo. Numerosos barriles, miles de animales mueren debido a palpitaciones del corazón.

Historias desgarradoras Crueldad innecesaria y repugnante, que representa una humanidad sin alma Se burla de los adolescentes vulnerables hasta el punto de obligarlos a tomar acciones serias. Michael Rafino murió torturado. se quitó la vida A las 17 hs. El alpignano se lanza al vacío desde el puente. Michael había escrito antes de morir Una carta de despedida terminó en manos de unos compañeros, sin embargo, no avisaron a nadie. De lo contrario, habrían sido encontrados y acusados. Cuanto más sucede esto, más actos violentos surgen “Un reloj naranja” en residencias de mayores. En febrero de 2021 cuatro personas fueron detenidas por mala conducta en Palermo. Con golpes, cuartos y amenazas a los ancianos.

cada día santo Las mascotas tomadas como juguetes son abandonadas sin piedad y sin control, cuando no son sometidos a una gran crueldad, solo gracias a los muchos seres humanos maravillosos que todavía lo son, afortunadamente, a veces se salvan. básicamente, Esta parte vulnerable y vulnerable de toda la humanidad está siendo maltratada y oprimida en todos los sentidos, en lugar de ser protegida de lo que debería ser. Sé que la mía es una de un millón de voces.

Siempre he sido un bicho raro. Amor, sensibilidad, amante de los animales, chica gato de alma. Pero también rebelde. Desde la infancia. Un rebelde con mal carácter… que siempre ha aceptado esta filosofía de vida.

Lo digo cuando pienso en uno y no me importa lo que piensen los demás. nada. Cuando creo en algo, lo intento de todos modos. Si la acción que tomo no daña a nadie a mi alrededor de ninguna manera, cualquier crítica y calumnia recaerá sobre mí.. Por supuesto, este estilo de vida es muy peligroso y trae muchos problemas. En nombre de lo que acabo de decir, una particular retórica indiferente, sonrío ante la idea de que me digan que saldríamos bien de la peste. Excepto por el pequeño detalle desafortunado nunca salimos de eso, Aparentemente con la excepción de varios Personas con P mayúscula Sin embargo, siempre fue indiferente y no tenía idea de lo que había sucedido.

El perro grande mexicano llamado Cauche nos da Una maravillosa y profunda lección de vida… te hace pensar. Y espero que no solo.