¿Qué pasa si se malinterpreta la soberanía? ¿Y si, entre 2016 y 2020, poco o nada se esconde detrás de esta palabra que casi ha desaparecido del vocabulario político? Incluso después de leer el libro recientemente publicado por el politólogo Thomas Guénolé Le souverainisme (París, Presses Universitaries de France, 9 euros), el objetivo principal será explicar de qué se trata. Al final nos parece que estar apegado a esta palabra no es realmente una “cosa”, es decir, la soberanía ha fracasado como doctrina o ideología política (según la distinción clásica de Michael Frieden).

Después de todo, al menos en Italia, era una marca que permitía el marketing político y una extraordinaria herramienta de debate para los rivales. Los soberanos enfrentaron algunas dificultades para definirse a sí mismos, mientras que enumerarlos para que sus oponentes los legitimaran fue una tarea fácil. Dado que Jean-Luc M மெlenchon fue asesor, esa soberanía no es ni una teoría ni una ideología política, como queda claro al leer el libro del erudito, que ciertamente no es antitético. De hecho, concluye calificando como soberanas todo tipo de experiencias, como crear el clásico efecto hegeliano de la noche cuando todas las vacas están negras. Los soberanos soberanos del Quebec francés en realidad inventaron la palabra en la década de 1960. Todo tipo de pueblos autónomos, incluidos los escoceses y los catalanes, son soberanos, pero los zapatistas en México. A diferencia de la maquinaria del partido en 1992, la soberanía de los golistas que no hicieron campaña en Maastricht. Soberanía, comunistas supervivientes. Transformado en Podemos en España y Siria en Grecia. Los soberanos eran los socialistas de Jean Pierre Chevenement, que se separó de Mitterrand y se puso del lado de la UE. Soberanía de Le Pen. Los brexitistas eran soberanos en ese momento, pero Trump no era soberano. La soberanía es, por supuesto, 5 estrellas hasta 2019.

En este punto podemos pasar a la categoría de los opositores europeos, que es completamente insatisfactoria, ya que cada uno de estos actores juraron que no estaban contra Europa, sino contra esta Europa, es decir, la UE. Pero el elemento común que une experiencias, culturas, teorías e ideologías tan diferentes, si acaso hay un solo aspecto, deja claro que fue precisamente anti-UE. Pero era un manojo de fuerzas completamente negativas, solo estaban para oponerse a cualquier cosa, porque en cuanto a las propuestas de reforma de Europa, cada una tenía algo diferente.

Poniéndolo en un pequeño orden, Guénelé distingue entre soberanía civil, soberanía étnica y soberanía económica: la primera izquierda, la segunda derecha y la tercera concentrada contra la moneda única. Pero la soberanía económica, como aclara el autor, consiste en claras facciones de izquierda de carácter socialista y keynesiano: la soberanía de derecha, por carecer de una teoría económica propia, se vio obligada a tomarlas prestadas. Por eso, en la época dorada de la campaña antieuro, oír hablar de los soberanos de Marine Le Pen o de otros países parecía escuchar a un viejo socialdemócrata. En su definición, Guénelé no logró explicar en qué se diferencia la soberanía del nacionalismo. De hecho nos parece que son lo mismo, en la Europa continental, a diferencia del mundo anglosajón, la palabra nacionalismo fue prohibida por una variedad de razones: necesitamos un discurso, una palabra que lo endulce, y aquí está la concepto de soberanía. A diferencia de los grandes ismos de la contemporaneidad, el liberalismo, el socialismo, la popularidad y el conservadurismo, la palabra existe solo en el vocabulario político italiano y francés y está completamente ausente del mundo anglosajón. Al mismo tiempo, cuando los partidos del pasado, socialista, populista, conservador y liberal, se adelantaron para establecer su propia cultura política, los llamados soberanos aceptaron el registro intelectual antipopulista: no acomodaba mucho. Para la reflexión.

Por eso, a la fecha, solo hay tres o cuatro módulos que intentan definir la unicidad de la soberanía. En resumen, no es posible crear una cultura política en esta palabra, pero ninguno de los actores políticos lo ha intentado. La verdad es que con la epidemia, muchas ideas importantes provenientes de la antisoberanía se han derivado del establecimiento europeo: por ejemplo, el fin de la austeridad financiera y el control de fronteras. De esta forma, a medida que la UE se hizo soberana, los llamados partidos soberanos se quedaron sin propuestas. Por eso es apropiado tomar la derecha y la izquierda, y los tipos antiguos de las viejas y queridas culturas políticas. Todavía les pido a los que se llaman soberanos que entiendan exactamente quiénes son y qué quieren, y que se involucren en uno de ellos.