Steven Spielberg revela cuál de sus películas considera “absolutamente perfecta” [VIDEO]

steven spielbergfresco de su reciente autobiografía hombre de fábulaNominado a los próximos Premios de la Academia, en una nueva entrevista con Micrófonos Stephen Colbert habla sobre cuál de todas las películas y los grandes éxitos que ha dirigido en su carrera, ¿ustedes creen?practicamente perfecto“.

Encuentre el video de la entrevista aquí

Spielberg dijo que en realidad no le gusta revisar sus películas, porque al hacerlo se encuentra repensando cualquier error o cosas que podrían haberse hecho o manejado de manera diferente. Sin embargo, hay una excepción, entre todas sus películas, hay una que él considera impecable, y es cualquier. t. extraterrestre.

«Vi ET un par de veces con mis hijossobre todo porque cuando eran pequeños quería que la vieran conmigo, también por algunas escenas que podían dar miedo. Y Creo que ET es bastante perfecto.. Es una de las pocas películas que he hecho que siempre recuerdo con mucho gusto.Spielberg dijo.

Mientras tanto, el querido director también parece muy activo en televisión, tanto que en las últimas horas ha confirmado que está trabajando en una serie basada en uno de los proyectos inacabados del mítico director Stanley Kubrick, o la épica película. Napoleón Bonaparte Lo que el director planeó hacer después del éxito. 2001: una odisea del espacioadmitiendo que si hubiera tenido éxito, habría sido cierto “La mejor pelicula.”

Como muchas de las “ideas perdidas” del director, a pesar de la cuidadosa planificación y la selección del héroe (después de considerar a Marlon Brando, Kubrick volvió su mirada hacia Jack Nicholson), el proyecto nunca se llevó a cabo, convirtiéndose en un título legendario para los cinéfilos y alimentando continuamente su reputación. como una obra maestra inacabada. . La leyenda, sin embargo, está lista para aparecer en las pantallas gracias a otro de los más grandes directores de todos los tiempos, quien, con motivo de la entrega de premios en Berlín, donde fue galardonada Oso de Oro a la TrayectoriaConfirmó que todavía está trabajando en la serie.

Y tú, ¿Que piensas? ¿Estás de acuerdo con las palabras de Spielberg? hora del Este ¿Y elegirla o te referirías a otra película? Háganos saber, como siempre, en los comentarios.

Foto: Getty (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Fuente: The Late Show con Stephen Colbert

© Reproducción Reservada