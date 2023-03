Lo que dijo sobre mí me rompe el corazón.

Mara Venere, En una larga entrevista con la gente, Revela detalles muy impresionantes. Mauricio Costanzo El gran periodista que murió en una clínica romana el viernes 24 de febrero. Con su compañera conductora y periodista, la presentadora de Domenica In mantuvo una estrecha y privilegiada relación. Venier recuerda que lo conoció por primera vez con su exmarido Jerry Calla y Gatti di vicolo miracoli hace varios años.

Agrega un detalle, o cuándo fue la última vez que supo de su amigo antes de su muerte: “Hace tres semanas, tenía su voz habitual”, revela. Por otra parte, Mara Venier narra que después de la muerte de Costanzo, cuando hablaba de él, había muchas personas que se le acercaban diciéndole: “no sabes cuanto te ama“. “Sí rompió mi corazónYo también lo amaba. En nuestra profesión conocemos a muchas personas, pero solo con algunas establecemos una relación de respeto, humanidad y cariño”.

Entonces Mara Venier habló al respecto. domingo en Esto llevó a 14 lanzamientos hasta romper el récord de Goofy Bodo: “Este programa es mi debilidad, no puedo dejarlo. Lo que hago me enorgullece. Cada semana es hermoso y emocionante, pero también agotador. domingo en Me muestran el amor de la audiencia. Y no quiero decepcionarlo, él es la fuente de mi energía”.