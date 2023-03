“Con 120 kilogramos…” Mina hoy llega el sensacional desliz sobre la cantante

Durante muchos años se ha hablado mucho de la supuesta rivalidad entre Iva Zanicchi y Mina. Ambos son considerados verdaderos íconos de la música local y tal vez sea precisamente porque ambos son talentosos y queridos que la animadversión que los haría “chocar” ha estado presente durante mucho tiempo.

Desde hace unos días, esta supuesta hostilidad ha vuelto a poner de relieve algunas declaraciones de IVA. Sus palabras enfurecieron a la web y los usuarios acudieron en masa a las redes sociales para expresar su solidaridad con Mina. Solo hace falta leer los comentarios que dejan los internautas para entender que esta vez Zanicchi se equivocó.

Mina y Eva Zanicki “¿Amigas enemigas?”

Zanicchi en las últimas horas es el absoluto protagonista de las habladurías. De hecho, las críticas eclipsaron a la cantante, a pesar de ella misma, Eva se permitió ir a unas declaraciones sobre Mina y a los dueños de las redes sociales no les gustó nada.

Sus declaraciones generaron tal resentimiento que muchos se distanciaron de lo dicho. Pero, ¿por qué tanto alboroto? Eva expresó su opinión personal, pero a los internautas obviamente no les gustó, quienes la señalaron con el dedo, acusándola de ser irrespetuosa e insensible. ¿Pero qué dijo?

en la vejez 82 años Iva Zanicchi sigue siendo una de las intérpretes más populares de la escena musical italiana. Una mujer de inteligencia viva y personalidad carismática, Iva también es apreciada por su ingenio y empatía, así como por su talento y habilidad para entusiasmar a la audiencia. Aún hoy, goza del cariño y respeto de millones de italianos que adoran su poderosa voz y su habilidad para dominar el escenario.

También apreciada por muchos en la pantalla chica, a lo largo de los años Iva también ha desempeñado el papel de presentadora y comentarista de televisión, y a pesar de lograr grandes éxitos en todos los ámbitos en los que ha incursionado, ha habido críticas en ocasiones.

Zanicchi es una mujer espontánea que no tiene miedo de decirlo, pero a veces se malinterpreta su sinceridad en la comunicación, por lo que algunos la acusan de falta de tacto y de ser demasiado contundente.

Abrumados por las críticas de Eva Zanicchi, las palabras sobre Mina enfurecen a la web

Las críticas surgieron recientemente, la cantante de hecho ha decepcionado a muchos después de algunas de las declaraciones que hizo en real. Esto es lo que sucedió.

Muchos habían asumido durante mucho tiempo que entre Iva Zanicchi y Mina existía una rivalidad no tan sutil que, con el paso de los años, habría derivado en una verdadera enemistad. Hace poco, Zanicchi aclaró este rumor precisamente al respecto.

Invitado en el estudio Verissimo, charla de Canale 5 conducida por Silvia Toffanin, Zanicchi también habló sobre la relación con Mina, dejando cierta rivalidad entre ellos. “Es la mejor de todas porque es musical, pero ella no tiene bajo – dijo el cantante – Milva no tuvo un orgasmo, entonces hay ¡Eva que los tiene todos! “ . Un comentario ridículo en el que muchos vieron cierta decepción. Ahora, después de un tiempo, se vuelve a hablar de su rivalidad.

a video En las últimas horas ha rebotado rápidamente de una red social a otra pues, como se mencionó, las palabras de Zanicchi no son del agrado de los usuarios para nada. “Mina te amo aunque a veces te pongas un poco de basura. No vuelvas nunca más, porque quiero fantasear contigo, pensar en cómo eras hace 40-50 años”- comenzó Eva.

Luego continuó: “Ahora me dicen que eres hermosa, aunque Con 120 kilos te quedarás allá en Lugano. realmente no mostrar, Porque la leyenda perdura en mí, y tal vez si la viera de cerca una cosita me decepcionaría. Es Madonna, pero es mejor que te quedes ahí”.

Estas fueron palabras en broma, pero a pesar de la aparente benevolencia de Eva, muchos la criticaron duramente, acusándola de ser inapropiada y fuera de lugar, especialmente en referencia al peso de Mina.