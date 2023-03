Barbara D’Urso furiosa: “Me prometiste que no publicarías esas fotos”

Barbara D’Urso está muy enojada por lo sucedido, ya que el hombre no respetó los límites y no cumplió su promesa…

Bárbara D’Urso admitió Durante una entrevista de Verissimo con la futura abuela Silvia Tofanin. pero, No está dispuesto a proporcionar más información. Para proteger la privacidad de sus dos hijos que siempre son lo primero para ella.

La revista Chi publicó una foto donde cae sin ningún respeto por la voluntad del presentador Con sus dos hijos Giamoro y Emanuele Berardi. Además, el hijo mayor está acompañado por su esposa y su hija recién nacida en el cochecito.

El grupo estaba en un momento muy especial. De hecho, estaban caminando al Barco Sempione en Milán cuando fueron detenidos por unos periodistas. Esta cosa literalmente enfureció a Barbara D’Urso, quien lo vio como una violación

La reacción en vivo de Barbara D’Urso

Durante un episodio de Tarde 5, Presentado por Alex Fiumarael famoso paparazzi que inmortalizó a Marco Bellavia junto a Sheila Capriolo.

Durante el programa, se quejó con un compañero que la inmortalizó en ese momento tan especial con su familia. de hecho, En ese momento había ido directamente a hablar con el fotógrafo. rogándole que no publique esas imágenes.

Aunque el hombre le dio su palabra y prometió no publicar las fotos, no fue así. De hecho, como si eso fuera poco, Las fotos fueron publicadas directamente en la portada..

Eso dijo Barbara D’Urso

Barbara D’Urso no pudo contenerse. De hecho, los paparazzi que pusieron fotos de ella con sus hijos y su nieta en la portada, Su privacidad fue severamente violada. El presentador le dijo a los paparazzi en el estudio: “Quería decirte algo Alex, no te preocupes hoy porque no es hoy. Sabes que siempre he defendido a los paparazzi. Me encantan todos los fotógrafos. creo que es un trabajo duro Y realmente te respeto. Pero hoy no es el día porque uno de ustedes no se portó bien conmigo.

No se portó bien porque me tomó fotos y yo estaba escondida entre la gente con mis hijos. Fui hacia él y le rogué, solo le dije “Te lo ruego, por favor, guarda estas fotos para ti”.. Y como no llamamos los focos, no soy de los que se hacen fotos con nueras embarazadas, con nueras embarazadas. Así que le pedí este servicio. me juro por su vida Esas fotos no saldrán”.

Además de, Para evitar cualquier incidente diplomáticoBárbara d’Urso indicó que no se trató de un ataque a Alfonso Signorini. Luego se dirigió directamente a los paparazzi que le tomaron las fotos: “Kucholuto, Si te juras a ti mismo, debes mantener tu palabra. Ahora ya sabes por qué no este día”, concluyó.