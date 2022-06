Starship Troopers: Terran Command, revisión

¿Quiénes son los buenos?



Los mapas se construyen alrededor de las misiones.

Si hablamos de la película y no de Space Infantry de Robert A. Heinlein, a partir de la cual se creó la película, es porque el juego hace referencia directa a la película, incluyendo parodia Cierto militarismo nazi y una visión humanista esclavizaron tanto física como mentalmente a los objetivos expansionistas de los gobiernos totalitarios. No en vano la primera escena era un extracto de la serie Triumph of the Will de Leni Riefenstahl, el documental de propaganda más famoso del Tercer Reich.

Pero seguimos. Título AristócratasUn estudio especializado en estrategia, muy conocido entre los entusiastas de la serie Order of Battle, tiene un claro enfoque en la guerra de la humanidad contra las arañas, una raza alienígena que vivía en paz hasta que la Tierra decidió colonizar el planeta Kwalasha para explotar sus recursos. .

Como buenos parásitos, los seres humanos no se lo piensan dos veces antes de declarar la guerra a todo lo que les impide apoderarse de recursos que no les pertenecen, en un intento de pasarlos a la batalla de la civilización y la democracia. Así que aquí estamos listos para liderar peatón móvil En una campaña militar a gran escala en la que esencialmente intentaremos erradicar lo que de hecho son los habitantes originales del planeta, para que podamos chupar su sangre sin ser molestados. ¿Hermoso, no?