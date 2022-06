Emocionante anuncio de astrónomos chinos

Astrónomos chinos de la Universidad Normal de Beijing anunciaron que habían interceptado señales de radio potencialmente producidas por tecnología espacial.

radiotelescopio rapido

Astrónomos chinos anunciaron que pudieron interceptar los misterios señales de radio que puede haber sido producido por civilización extraterrestre tecnológicamente avanzado. En otras palabras, es posible que hayan descubierto la existencia de extraterrestres. El emocionante anuncio fue hecho por A Reporte Se publicó en Science and Technology Daily y luego se eliminó misteriosamente, después de que la noticia comenzara a hacerse viral en la red social china Weibo y en las portadas. Por supuesto, no hay certeza de que estas señales de radio fueran realmente producidas por extraterrestres inteligentes, de hecho, la posibilidad de que siga siendo una pregunta muy alta. confusión Sin embargo, asociadas a dispositivos humanos (como también ha sucedido en el pasado), las propiedades de estas ondas de radio y el instrumento utilizado para interceptarlas hacen que el descubrimiento sea muy emocionante y debe ser explorado.

Para anunciar el descubrimiento de señales de radio probablemente producidas por extraterrestres, un equipo de investigación de Grupo de investigación de civilización extraterrestre china en el Departamento de Astronomía de la Universidad Normal de Beijing. Fue descubierto por astrónomos, coordinados por el profesor Zhang Tongjie, mediante el análisis de datos de “ojo chino del cielo“, gigante Radio telescopio Tiene un diámetro de 500 metros y está ubicado en una zona montañosa en la provincia de Guizhou, en el sur de China. completado en 2016, Es el radiotelescopio más grande y sensible del mundo.quien pasó lamento Arecibo Radio Telescopiodestruido por un terremoto en 2020 y conocido por el público en general por enviar un famoso mensaje a la misa de Hércules, con el objetivo de “presentar”humanidad para posibles civilizaciones extraterrestres. No es casualidad que se planee un proyecto similar ( Baliza en la Galaxia o BITG) Usando el radiotelescopio chinotambién conocido como rápidoun acrónimo de Five Hundred Meter Spherical Aperture Telescope.

Pero, ¿qué tienen de especial las señales de radio interceptadas por los astrónomos chinos? En primer lugar, se han identificado tres, dos en 2019 (analizados en 2020) y uno este año, quizás el más interesante, dado que se trata de una región cielo profundo hay planetas exteriores (Exoplanetas). Según lo definido por el profesor Tongji Diario de Ciencia y Tecnologíaestá a punto de señales electromagnéticas Banda estrecha, por lo tanto, “Implicaciones tecnológicas potenciales y civilizaciones extraterrestres de extraterrestres”. La característica de sibyline radica estrictamente en la banda, ya que las señales de banda estrecha rara vez son producidas por fenomeno natural. Así que es muy probable que la fuente artificial Dado que provienen del espacio profundo, no se puede excluir que puedan haber sido creados específicamente por extraterrestres inteligentes. después de cada cosa, Según un estudio reciente de la Universidad de Newcastlesolo en nuestra galaxia ( vía Láctea) contará al menos 36 civilizaciones alienígenas inteligentes.

Sin embargo, el problema con estas señales radica en el hecho de que es posible que en realidad no provengan del espacio profundo; En realidad puede ser simple confusión por dispositivos humanos. Baste decir que señales similares, tomadas en 2011 y 2014, también fueron consideradas de extraño origencomo recuerda Sciencealert que procedían de hornos de microondas que los investigadores usaban para cocinar. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones precipitadas, los científicos chinos deberán limpiar las señales de cualquier posible fuente de perturbación y solo al final de un largo trabajo será posible determinar con certeza el origen y la posible fuente. Dado que FAST es tres veces más sensible en rangos estrechos que el Radiotelescopio de Arecibo, las posibilidades de captar señales potencialmente extraterrestres, pero también el riesgo de intercepción por parte de fuentes humanas, aumentan considerablemente. Actualmente no está claro por qué se retiró el informe de los científicos chinos.