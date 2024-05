Star Wars: la pasión de George Lucas por los coches de carreras

George Lucas está obsesionado con los coches de carreras

—

Y creer que el padre de Yoda, Darth Vader, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi no pensaba en cine y ciencia ficción en el instituto, sino Carros. Durante un encuentro con el público en Cannes, habló de su país Pasión por los motores. “Estaba obsesionado con los coches”, dice. Hice algunas carreras en pistas pequeñas y en estacionamientos.. Me encantaban la velocidad y los coches de carreras. También trabajé en el garaje. Brevemente Pensé en ser piloto.. Luego, una semana antes de terminar la secundaria, me involucré en un caso grave. incidenteY terminé en el hospital. Allí me di cuenta de que no estaba hecho para ser piloto. Entonces decidí centrarme en la fotografía. Luego descubrí el cine. En ese momento pensé que había terminado con los autos, pero en lugar de eso sentí la llamada de la pista. Años más tarde hice algunos Carreras de celebridades – continúa George Lucas – Mi familia me detuvo, aterrorizada de que muriera en un accidente, y mi conciencia de padre divorciado con tres hijos (uno natural y dos adoptados).”