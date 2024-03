Michel Merlo, la tumba del cantante fue nuevamente violentada. Padre: “Un gesto peligroso y odioso”.

“Se necesita más vigilancia”

“Un gesto particularmente odioso y peligroso”, describió a TVA, Domenico MerloEl padre del cantante, quien afirmó: “No tienes permitido calumniarme De esta manera la tumba del niño Un joven murió así. Creo que son personas enfermas y deberían ser vigiladas. “También será necesaria una mayor vigilancia por parte de la administración municipal de Rosa respecto al cementerio, ya que estos incidentes lamentablemente no son nuevos”. Ya pasado, de hecho, de la tumba de Michel Merlo Algunas cosas desaparecieron: peluches, recuerdos, fotografías, un anillo dejado por muchos fans que suelen visitar al cantante. Incluso en aquella ocasión se escuchó la voz de la familia de Mike: “Notoria madre siempre embarazada”. Domenico Merlo escribió en las redes sociales.. “¡Un gesto verdaderamente despreciable! “Deberías sentirte avergonzada”, recordó la madre Katja en su perfil: “Estoy realmente enojada con el mundo en el que desgraciadamente me toca vivir, pero aún más que con aquellos que se permiten aceptar los regalos de Michele”. “. No se excluye el robo de las pertenencias del cantante. También podrían ser aficionados que quieran guardar algo en casa.