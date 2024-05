“Necesito parar por un tiempo.” Explica el motivo de la suspensión.

Loretta Goji Tómate un descanso de la televisión. El cantante lo anunció en un largo mensaje publicado en Facebook: “Queridos todos – comienza el sonido de la ‘Primavera Maldita’ – ¡aquí estoy de nuevo! ¿Cómo está? Hace poco os hablé del maravilloso momento que estoy viviendo con la llegada de un ser a mi vida, llenando mis días, pensamientos y corazón de alegría y ternura, y despejando mi mente de cualquier proyecto o iniciativa empresarial que se me presente. Conozco muy bien este sentimiento que he tenido en mi camino otras veces, que me recuerda lo que me prometí a mí mismo que siempre sería lo primero en mi vida: mi vida.

Loretta Goggi se toma un descanso de la televisión

Joji, de 74 años, continuó en septiembre: “¡Nunca me perdería!” Por eso, cada vez que necesitaba mirar dentro de mí, tenía la sensación de que algo no iba como debía, y no dejé pasar ni un solo momento: rápidamente me bajé del tren en marcha para recuperar lo que me faltaba. . Y este es uno de esos momentos, escucho sonar esa campana pidiendo un deseo que vuelve a la vida después de 13 años: poder volver a sentirme libre para parar un rato, hacerlo de nuevo, disfrutar de un período de vida cerca de el nacimiento de una nueva familia y tener en mis brazos a mi primera nieta”.

Adiós “Tale e Quale Show”

Loretta luego anuncia: “Les cuento todo esto porque creo que deberían ser los primeros en saber que he decidido no participar en la próxima edición de “Mostrar tal y tal” (Un programa que siempre quedará en mi corazón) Y cualquier cosa puede impedirme experimentar estos nuevos sentimientos: Costanza, su pareja y el pequeño nos hacen partícipes de su historia, devolviendo a nuestras vidas una nueva vitalidad difícil de lograr y regalarnos otra experiencia: una ola de amor, aderezada con alegría, esperanza renovada y un gran deseo de “Empezar a hacer planes de vida nuevamente (absolutamente nada para los de cierta edad)”. Y concluye: “Felicidad, queridos míos”.

