Ha fallecido “Giulia la Formidable”, la mujer que inspiró la canción “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, cuyo vídeo se rodó en el Navigli de Milán.

“En más de una ocasión – escribe Sarsena en el post, acompañando un vídeo todavía protagonizado por la verdadera Julia – Me preguntaron qué quería decir con “armonía brillante”. . Recuerdo que mi primer pensamiento fue: “¿Cómo es posible que no entiendas lo que eso significa?” Sin embargo, luego me di cuenta de que para comprender verdaderamente el significado, probablemente era necesario conocer a Julia. Y ahora más que nunca ella es parte de una armonía radiante, dejando armonía y magnitud en el corazón de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla.

El cantante se deja y revela gran sufrimiento. “Pero también deja mucho dolor”, continúa, “dolor porque es difícil entender la pérdida prematura de la alegría de la naturaleza como siempre fue”. Difícil porque madre y hermano pierden una hija y una hermana. Pero lo que es aún más difícil es por qué el marido y sus dos hijos perdieron a una joven esposa y a una maravillosa y amorosa madre.. Y si no puedo contener las lágrimas por el dolor que siento, no me atrevo a imaginar a su familia. La familia que amo y amaré por siempre como siempre amé a Julia. El dolor es no poder despedirte y decirte cuánto te amo. Pero lo que es seguro es que algún día nos volveremos a encontrar y nos reiremos de la estupidez humana. con Amor verdadero y eterno».