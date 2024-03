SPID, cómo cambiar de proveedor: es gratis y muy rápido

Todo el mundo utiliza SPID a diario y es por eso que a veces es posible que desees cambiar de proveedor. Aquí está el procedimiento rápido para cambiar.

Durante el Cerca Hace 4 años, cuando Enfermedad del coronavirus Toda Italia se ha encerrado en sus casas y sus calles han quedado vacías, ¿es así? Velocidad, El sistema de identificación digital se ha convertido en la máxima prioridad. No había ciudadano que no lo necesitara: todos Recompensascada uno individualmente prácticonecesariamente debe hacerse ConectadoEste sistema de identificación es obligatorio. Especialmente cuando se trata de administración pública.

el Velocidad, Fue posible (y aún es posible) obtener un sistema de identificación digital gracias a una serie de proveedores de servicios que ofrecieron, de forma remunerada o gratuita, la posibilidad de ser reconocidos como los verdaderos titulares de las credenciales declaradas. A partir de ese momento se realizan todas las operaciones necesarias. Identificación ciudadana digitalellos pasan SPID (Sistema público de identificación digital).

Entre los proveedores de servicios que brinda SPID hay gratis participación italiana Y infocertY tal vez dos proveedores más usado Por los ciudadanos. Una vez elegido el proveedor, podrá crear una cuenta personal, facilitarle sus datos personales y documentos de identidad, así como un nombre de usuario y contraseña, para luego proceder a la identificación, que puede ser completamente gratis.

SPID, Si quiero cambiar de administrador ¿qué debo hacer?

Mientras sea SPID Será una de las principales formas de introducir sitios de la administración pública y los ciudadanos no podrán prescindir de él. Quizás el próximo mes de junio todo cambie, o quizás no, pero en cualquier caso, por ahora parece necesario SPID como el pan de cada dia. Pero existe la posibilidad, incluso a partir de ahora, de cambiar de gerente si lo que tenemos no nos satisface mucho.

Claramente esta no es una acción que pueda implementarse. En cinco minutosDe hecho, primero es necesario acceder al portal de servicios del proveedor que hayamos elegido en primer lugar para nuestro proveedor. Velocidad, Siga los procesos requeridos en la sección correspondiente. Por ejemplo, Poste Italiane solicita Llena un formulario Para luego ser enviado vía Arroyo, No sin antes hacer clic en la opción Suspensión de credenciales En el departamento Ayuda & ayuda Del sitio web oficial.

Una vez que completes el formulario y lo expliques Razones de la suspensióndebe ser enviado al correo electrónico [email protected]Adjuntando al formulario se adjunta copia del DNI, código fiscal y copia (si es necesario) del informe a las autoridades. Una vez que obtenga la aprobación para cancelar, podrá Continuar con la creación La identidad del SPID está en otro administrador.