Para amplificar la señal de un teléfono inteligente, todo lo que necesitas es una taza, y así es como

Consejos útiles (y no tan) para una buena recepción de señal móvil en smartphones – PianetaCellulare.it (Crédito: Sfio Cracho/shutterstock)

El problema de la mala calidad de la señal de la red móvil afecta a muchos italianos, aunque los operadores anuncian una cobertura casi completa de la población. Existen varios métodos, verificados o no, que prometen amplificar la señal del teléfono inteligente en cualquier momento. De hecho, bastará con hacer una sola cosa: encontrar el operador adecuado.

Los operadores italianos prometen una cobertura casi completa de la red móvil nacional. WindTre, Vodafone, TIM e Iliad afirman cubrir al menos al 99% de la población. En cuanto a los demás operadores “virtuales”, dependen de las redes de los principales operadores, por lo que las cosas básicamente no cambian. Es cierto que en realidad, dependiendo de la tecnología de red disponible (2G, 3G, 4G, 5G) la disponibilidad de la señal de la red móvil puede variar. Otros factores que afectan la calidad de la señal que recibe un teléfono inteligente incluyen la cantidad y calidad de las antenas que integra el dispositivo. Por eso, por ejemplo, en casa Un teléfono inteligente en particular puede tener una señal débil Con Vodafone, en cambio, una señal completa con TIM mientras que un modelo de smartphone diferente puede revertir la situación.

No todos los operadores pueden garantizar una señal estable en casa

a Encuentre el operador adecuado No debe confiar únicamente en lo que le hace gastar la menor cantidad para obtener una oferta con todo incluido. También debes considerar la calidad de la asistencia y, sobre todo, la calidad de la señal dentro de las paredes de tu hogar. De hecho, puede que pocos lo sepan, pero hay que pensar en una señal de red móvil como ondas de radio transmitidas por una antena, algo alejada de tu casa, que debe superar muchos elementos para llegar al interior de tu hogar. Elementos como el metal, el hormigón, la piedra, la cerámica y el agua reducen la intensidad de las señales de radio. Cuantos menos obstáculos haya entre la antena y el receptor, más fuerte será la señal. A veces, sólo necesitas acercarte a una ventana (preferiblemente una abierta) para ver cómo aumentan las barras de señal en tu teléfono.

Sin embargo, si vives en una casa donde… La señal de tu operador es muy mala. Consejos útiles que podrían ser Prueba con otros operadores. Si puede encontrar un operador que pueda garantizar una mejor calidad de señal, debe cambiar a ese operador. Para realizar la prueba no es necesario adquirir una tarjeta SIM de ningún otro operador. Por ejemplo, puedes invitar a un amigo o conocido a tu casa, y si depende de un operador diferente al nuestro, comprobar cuántos “slots” ocupa su dispositivo. La mejor prueba sería pedir prestada una tarjeta SIM para insertarla en su dispositivo, pero se complicará con WhatsApp y otras aplicaciones configuradas. Esto se debe a la discusión anterior: las características del hardware del teléfono también pueden afectar la calidad de la señal.

Propuestas encontradas en Internet para amplificar la señal de los smartphones

En la web puedes encontrar muchos consejos, a veces cuestionables, que prometen precisamente eso Amplificación de recepción de señal. Desde la red celular de su teléfono inteligente. Es posible que algunos realmente funcionen, otros por pura casualidad y otros puede que no funcionen en absoluto. También existen dispositivos que prometen amplificar la señal de las redes GSM, en la práctica antenas que se instalan fuera de tu casa y repiten la señal de radio dentro de tu casa pero a nivel legislativo no está claro si se pueden utilizar en ambientes privados, sin embargo. pueden causar interferencias con otras señales de radio.

Según lo que informé centrarsequien a su vez informó haber aprendido el método en el sitio. Noticias piratasUna forma que puede ayudar a que un teléfono inteligente se conecte a la red celular es hacerlo Coloque el dispositivo dentro de un vaso de vidrio.. No hemos tenido oportunidad de comprobarlo y, afortunadamente, en el momento de escribir este artículo, estamos en un lugar donde el teléfono inteligente se conecta a todas las “barras” de la señal de la red móvil. Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones.

Se sabe que el vidrio forma parte de elementos como el metal, el hormigón, la piedra, la cerámica y el agua que reducen la intensidad de las señales de radio como Wi-Fi y redes móviles. ¿Cómo puede obtener una mejor recepción un teléfono inteligente colocado en un cristal? Si esto es cierto, el vidrio debería poder recoger y enfocar las pocas ondas de radio presentes en el entorno, dando así al dispositivo la capacidad de detectarlas. Pero esto es sólo especulación y no se ha demostrado nada científicamente. Esto no quita que cualquiera que quiera probar el experimento pueda hacerlo, asegurándose de realizar la prueba con un vaso vacío, sin agua, para no dañar el smartphone.

Las mejores soluciones provienen de los operadores

La solución más trivial pero lógica para intentar solucionar el problema del teléfono que no se conecta a casa es probar con diferentes operadores. Puede suceder que la recepción de la red de un operador esté completamente ausente en su hogar mientras que la recepción de la red de otro operador está presente, puede ser malo pero es mejor que nada. Otras soluciones caseras, como intentar poner el teléfono en una taza, pueden resultar útiles en situaciones extremas, como en un restaurante y simplemente porque estás esperando una llamada importante y no puedes moverte de la mesa. Pero si es posible, es mejor levantarse de la mesa para salir de la habitación o acercarse a una ventana abierta.

Desde hace unos meses, los operadores están tomando medidas para solucionar el problema de la mala recepción de la señal de telefonía móvil en los edificios. Nos referimos a los servicios “Wi-Fi Calling” de WindTre y a los servicios “Voce WiFi” de TIM. Ambos te permiten seguir haciendo y recibiendo llamadas incluso cuando no hay señal de red móvil, siempre que el teléfono esté conectado a cualquier red Wi-Fi.