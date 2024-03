Criptomonedas: ¿Cuándo llega la temporada de swing? | Las cinco dudas básicas

Todo el mundo o casi todo el mundo está esperando la temporada de altcoins. ¿Pero eso también sucederá en este ciclo?

¿Qué necesita realmente el mercado para las grandes empresas? Él gana a bitcóin También se distribuye entre los llamados sección.alt? Los recién llegados nunca oirán hablar de ellos. temporada alternativaque es el término con el que nos referimos a estación de lo que se llama sustitutoOtras criptomonedas bitcóin También en este momento de la historia del mercado Etereum.

Es una de las frases por las que los criptoinversores son famosos, y todos, o más bien aquellos expuestos a otros tokens y monedas, la esperan como una auténtica bendición. Sin embargo, hay algunas consideraciones básicas a tener en cuenta, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo global. estación Demasiado especial para el mundo. $Bitcoins En cuanto a otros criptoactivos.

Intentaremos sumar cinco puntos. una razón En este estudio. Cinco puntos que contienen los pensamientos de la persona que te escribe, que creemos que es el punto básico de cualquier tipo de pensamiento. temporada alternativa tal vez.

Cinco ideas sobre las que actuar para entender el momento que atraviesa el mercado de las criptomonedas

Lógica que revive las nuevas esperanzas temporada alternativa Es sencillo: bitcóin Corrió lo suficiente, por lo que parte de Él gana Tendrían que dejarlos en otro lugar, se los necesita desesperadamente. Él gana Incluso mas importante. ¿Pero será necesariamente así? No tenemos una respuesta final, pero cinco puntos. Involucrado Contigo para discutir, y tal vez todos juntos.

El dinero que llegaba en los ETF ahora está dentro

Es poco probable que salgan. Hay una cantidad importante de capital. Atrapado En los ETF, aunque esta definición puede no ser técnicamente correcta. Lo que creemos es que quienes ganaron dinero invirtiendo en ETF ya no necesariamente están interesados ​​en invertir. Pacientes hospitalizados Sobre otros tipos de monedas o fichas. Es una audiencia radicalmente diferente.

Las cifras de ETF de Bitcoin son impresionantes, pero eso no significa que… (Fuente: J. Seyffart, Bloomberg)

No todos los sustitutos tendrán otra oportunidad

Quienes ya han sido testigos del ciclo 2017-2018 saben muy bien que no todas las criptomonedas líderes “sobrevivirán”. Es decir, no todos los que ocuparon el primer lugar en el ciclo 2021 permanecerán en la cima durante el siguiente ciclo. No es seguro que pierda gran parte de su valor, pero al mismo tiempo no es seguro que siga un potencial auge en el sector. sustituto.

Los proyectos contarán cada vez más

esa existencia Proyecto fuerte Detrás de esto hay una especie de meme entre los inversores en criptomonedas, que han invertido durante años en tokens y monedas que en realidad tenían poco que ofrecer. Pero esta vez, con el creciente interés de la gente institucional, que tiene un problema que resolver objetivamente y puede solucionarlo.

Hay mucha gente ambiciosa en este campo, pensemos PICque quiere convertirse en una especie de alternativa a la web clásica, avalancha, que también busca expandir su influencia en el sector de activos tokenizados. Pensemos también onda Que quiera competir con los grandes nombres del mundo de la banca clásica. La lista no es exhaustiva; de hecho, háganos saber la suya en la nuestra. canal de telegramasPero el concepto debería ser lo suficientemente claro.

Los sectores existen ahora

No Hablamos de ello en otro artículo en profundidad.Ahora existen sectores en el mundo de las criptomonedas y quienes forman parte de un espacio particular parecen estar siguiendo de cerca lo que sucede en el propio sector. IA, memes, infraestructura, pagos: los sectores deberían estudiarse y tal vez separarse en opciones de inversión.

Habrá muchas sorpresas

Pimienta Él era uno de esos, y vendrán otros y no necesariamente del mundo. Memes. El sector está recuperando la confianza perdida, lo que significa que incluso lo inesperado puede generar un desempeño sorprendente.

Sobre la verdad de eso todos Esta tendencia seguirá, sin embargo, todavía tenemos nuestras dudas y creemos que siempre debemos tratar de tomar las decisiones más sabias que podamos, en lugar de apostar al azar con la esperanza de que temporada alternativa Para perdonar cada pecado.