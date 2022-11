SpaceX lanza un cohete Falcon 9 con el satélite Eutelsat 10B – Vuelo espacial ahora

Cobertura en vivo de la cuenta regresiva para el lanzamiento del cohete SpaceX Falcon 9 desde el Space Launch Complex 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida. Un cohete Falcon 9 lanzó el satélite de comunicaciones de banda ancha Eutelsat 10B para comunicaciones aéreas y marítimas. Síganos Gorjeo.

En lugar de conservar algo de propulsor para aterrizar en la nave no tripulada, el propulsor de primera etapa Falcon 9 quemó sus nueve motores principales unos segundos más de lo normal, dando un impulso adicional de velocidad a la etapa superior del cohete. Esto permitió que el motor de segunda etapa del Falcon 9 colocara el satélite Eutelsat 10B en una órbita más alta de lo que sería posible de otro modo.

SpaceX no intentó recuperar la primera etapa del Falcon 9 de 229 pies (70 metros). La compañía lanzadora ha llegado a un acuerdo con Eutelsat para dedicar toda la capacidad de elevación del Falcon 9 a enviar el satélite Eutelsat 10B lo más alto posible, sin reserva de primera etapa ni pago por maniobras de aterrizaje.

La masa total de lanzamiento de Eutelsat 10B es de aproximadamente 5,5 toneladas métricas, o aproximadamente 12.000 libras, dijo un portavoz de Thales a Spaceflight Now el lunes.

La misión prescindible Falcon 9 marcó la tercera vez este mes que SpaceX descarta un propulsor Falcon, después de descartar intencionalmente una etapa central en un cohete Falcon Heavy el 1 de noviembre y una nave espacial Falcon 9 en una misión el 12 de noviembre. La misión del 12 de noviembre levantó dos satélites de comunicaciones para Intelsat, que según dijo pagó una prima por el rendimiento adicional del Falcon 9, arrojando el refuerzo en el Océano Atlántico.

“La razón por la que Eutelsat eligió el propulsor desechable para esta misión es la masa del satélite, que requiere la capacidad total de combustible y el rendimiento adicional de un cohete Falcon 9 y una inyección orbital adecuada”, dijo Homsi a Spaceflight Now. Preguntas escritas.

Homsi se negó a decir cuánto pagó Eutelsat a SpaceX por el rendimiento adicional del Falcon 9 en la misión Eutelsat 10B, si corresponde.

Una vez en órbita geoestacionaria el próximo año, Eutelsat 10B se orientará a una ubicación operativa a lo largo del ecuador a 10 grados de longitud este. El satélite agregará capacidad para servicios de conexión a Internet para aviones y barcos en el corredor del Atlántico Norte, que está experimentando un gran contrabando entre Europa y América del Norte. Eutelsat 10B también brindará servicios similares en toda Europa, la cuenca del Mediterráneo y Medio Oriente, según Eutelsat, el propietario y operador de los satélites en París.

Eutelsat 10B transporta dos cargas útiles en banda Ku a través de la banda para servicios de Internet aéreos y marítimos. Eutelsat dijo que estas dos cargas útiles contienen 116 haces puntuales capaces de manejar más de 50 GHz de ancho de banda, proporcionando aproximadamente 35 Gbps.

El satélite también alberga dos cargas útiles de haz C de banda ancha y una carga útil de banda Ku para ampliar los servicios que actualmente proporciona el satélite Eutelsat 10A lanzado en 2009.

Homsi dijo que el satélite Eutelsat 10B está programado para entrar en servicio en el verano de 2023.

El lanzamiento del satélite Eutelsat 10B también marca el cuarto gran satélite de comunicaciones de Eutelsat que se lanza en los últimos dos meses y medio, comenzando con el satélite Eutelsat Konnect VHTS que se lanzó en septiembre en un cohete Ariane 5. Dos satélites de transmisión de televisión Hotbird se unió a la flota de Eutelsat después de dos lanzamientos de cohetes Falcon 9 desde Florida en octubre y principios de este mes.

“Es un gran desafío para los equipos de ingeniería de Eutelsat, que estuvieron a la altura del desafío”, dijo Homsi.

Durante la cuenta regresiva del martes por la noche, el bombardero Falcon 9 se llenó con 1 millón de libras de combustible de queroseno y oxígeno líquido en los últimos 35 minutos antes del despegue.

Después de que los equipos verificaran que los parámetros técnicos y el clima estaban “verdes” para el lanzamiento, los nueve motores Merlin 1D principales en la primera etapa encendieron un encendido de refuerzo con la ayuda de un líquido de encendido llamado trietilaluminio/trietilborano, o TEA-TEB. Una vez que los motores se aceleraron a fondo, las abrazaderas hidráulicas se abrieron para liberar al Falcon 9 para su ascenso al espacio.

Los nueve motores principales produjeron 1,7 millones de libras de empuje durante más de dos minutos y medio, impulsando a Falcon 9 y Eutelsat 10B a la atmósfera superior. Luego, la etapa de refuerzo se apagó y se separó de la etapa superior del Falcon 9 para comenzar una caída descontrolada al Océano Atlántico.

El propulsor no estaba equipado con los recuperadores patentados de SpaceX, como aletas de malla de titanio o patas de aterrizaje. Y SpaceX no desplegó una de sus naves no tripuladas para la misión de consumo.

Un barco de rescate de SpaceX estaba en la estación para recuperar la carga útil de un cohete Falcon 9 después de que las mitades de una concha de nariz cónica se lanzaran en paracaídas al mar desde Cabo Cañaveral. La carga útil fue expulsada del cohete alrededor de tres minutos y medio de vuelo, poco después de que se encendiera el motor de la etapa superior del Falcon 9.

El cohete Falcon 9 encendió el motor de la etapa superior dos veces para inyectar la nave espacial Eutelsat 10B en una órbita de transferencia síncrona hiperelíptica, y luego el satélite se desplegó desde el cohete. Eutelsat 10B rotará sus paneles solares y comenzará maniobras con un sistema de propulsión eléctrica a bordo para llevarlo a una órbita geoestacionaria a unas 22,000 millas sobre el ecuador.

Cohete: Halcón 9 (B1049.11)

Carga útil: Satélite de comunicaciones Eutelsat 10B

Sitio de lanzamiento: SLC-40, Estación Espacial de Cabo Cañaveral, Florida

Cita para almorzar: 22 de noviembre de 2022

Hora de almuerzo: 21:57 EDT (02:57 GMT del 23 de noviembre)

pronóstico del tiempo: 10% de probabilidad de clima aceptable

Recuperación del impulso: nadie

LANZAMIENTO AZIMUT: este

órbita objetivo: Órbita de transferencia súper síncrona

Cronograma de lanzamiento:

T+00:00: despegue T+01:16: Presión máxima de aire (Max-Q) T+02:43: Corte del motor principal (MECO) Primera etapa T+02:47: Fase de separación T+02:54: Encendido motor segunda etapa T+03:36: Silencio T+08:05: Corte de motor segunda etapa (SECO 1) T+26:18: Reinicio del motor de segunda etapa T+27:27: Corte del motor de segunda etapa (SECO 2) T+35:28: Separación de Eutelsat 10B



Estadísticas de la misión:

El lanzamiento número 186 del Falcon 9 desde 2010

El lanzamiento número 195 de la familia Falcon desde 2006

Undécimo lanzamiento de Falcon 9 Booster B1049

Lanzamiento del Falcon 9 número 159 desde la costa espacial de Florida

El lanzamiento número 104 del Falcon 9 desde la plataforma 40

Lanzamiento 159 en general desde el tablero 40

Vuelo 127 del propulsor Falcon 9 reutilizado

El quinto lanzamiento de Eutelsat de SpaceX

Falcon 9 lanzamiento número 52 para el año 2022

Lanzamiento de SpaceX #53 en 2022

Intento de lanzamiento orbital 51 desde Cabo Cañaveral en 2022

