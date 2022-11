5 alimentos que nunca como y algunos cambios saludables

La cardióloga Harmony Reynolds dijo que nunca come alimentos como papas fritas y galletas.

Ella opta por intercambios saludables como palomitas de maíz o frutas, y disfruta con moderación de una golosina menos saludable como el tocino.

Las investigaciones muestran que los alimentos procesados ​​aumentan el riesgo de enfermedades graves como las enfermedades del corazón.

No es realista tratar de llevar una dieta “perfecta” todo el tiempo, pero los intercambios inteligentes pueden ayudarlo a mantener su corazón saludable sin eliminar los refrigerios que disfruta.

esto es de acuerdo a Dra. Armonía Reynoldscardiólogo de NYU Langone, quien dijo en un video de TikTok para salud diaria Evitan alimentos como el tocino y las papas fritas para tener un corazón más sano.

Reynolds le dijo a Insider que puede ser difícil dar consejos nutricionales como médico porque la investigación nutricional a menudo no brinda respuestas claras sobre cómo los alimentos afectan la salud.

“Necesitamos que la ciencia de la nutrición se haga correctamente. Muchas de las recomendaciones que hacemos se basan en evidencia limitada, lo que deja a los pacientes con la impresión de que cambiamos de opinión con demasiada frecuencia”, dijo.

Reynolds dijo que, según la evidencia disponible, elige evitar ciertos alimentos y utiliza estrategias para disfrutar con moderación de alimentos menos saludables.

La margarina y el aceite de coco están relacionados con la mala salud del corazón

Reynolds dijo que evita la margarina y los aceites vegetales porque Estudios observacionales Sugirieron que tomarlos se asocia con una mayor tasa de mortalidad cardiovascular, aunque no está claro por qué, ya que no parecen aumentar los factores de riesgo como el colesterol.

Aceite de coco También es motivo de preocupación, porque consiste en grasas saturadas y se ha relacionado con riesgos para la salud del corazón.

“Aprendí a preguntarles a los pacientes sobre esto porque he estado viendo a muchos pacientes cuyo colesterol LDL aumenta porque les han introducido alimentos que contienen aceite de coco”, dijo Reynolds.

manteca También puede ser una mejor alternativa cuando se usa con moderación.

Pero el aceite de oliva es la opción más saludableinvestigación sugiere.

“La gente debe cocinar con ella con la mayor frecuencia posible, y si usan otras grasas, deben usar la menor cantidad posible”, dijo Reynolds.

Es difícil comer papas fritas con moderación

Reynolds dijo que ella no come Patatas fritas O guárdelo en casa porque es muy fácil comerse toda la bolsa.

“Me conozco a mí misma y sé que con todas las mejores intenciones de tener chips de chipotle a un lado, simplemente no funciona de esa manera”, dijo.

Dijo que las palomitas de maíz pueden ser una alternativa saludable, o incluso una verdura fresca si anhelas un refrigerio crujiente.

Para golosinas tentadoras como barras de chocolate, Reynolds dijo que comprará golosinas preenvasadas para que sea más fácil disfrutarlas con moderación.

Ella solo come tocino como un regalo especial.

Mucha evidencia apunta a una asociación con las carnes procesadas Mayor riesgo de enfermedades graves como el cáncer. Y las enfermedades cardíacas son razones de peso para reducirlas en su dieta, según Reynolds.

Ella dijo: “No sé cuál es una cantidad segura”.

Sin embargo, también es un alimento que disfrutas y comes varias veces al año para ocasiones especiales.

“Creo que ayuda a las personas saber que las personas que dan consejos también son personas. Los pacientes no pueden ser perfectos en la dieta”, dijo. “Es importante darse cuenta de que hay momentos en los que quieres un premio y no es realmente productivo decir que nunca comeré los alimentos que disfruto. Creo que lo mejor es tratar de comer menos y hacer intercambios cuando puedas”.

Reemplace los dulces procesados ​​con chocolate amargo para reducir las grasas no saludables

El último grupo de alimentos del que trata de mantenerse alejada, dijo Reynolds, son los dulces procesados, como las tortas y las donas empaquetadas, porque tienen un alto contenido de azúcar y grasas no saludables, que están relacionadas con Riesgos de salud como la diabetes y las enfermedades del corazón.

La fruta, el yogur, el chocolate amargo y las nueces pueden ser alimentos dulces saludables. Pero nuevamente, la moderación y la autoconciencia son claves para disfrutar de la comida y minimizar los riesgos potenciales para la salud.

“Cuando estoy en fiestas y hay algo que sé que no es saludable para mí y que quiero probar, lo pruebo y le presto mucha atención. Si me gusta, me permito disfrutarlo. Si ella dice ‘No me gusta’, lo dejo”.