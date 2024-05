Sony ha confirmado el foco en los servicios en directo de PlayStation Studios y su división por categorías

Más servicio en vivo próximamente

En otra imagen, Sony Mostró su serie pioneraEntre los juegos más importantes y emergentes: The Last of Us, Horizon, Marvel’s Spider-Man, God of War, Destiny, Ghost of Tsushima, Gran Turismo, MLB The Show, Helldivers II, Uncharted, Until Dawn, Astro Bot y FireGame$ , Concordia y Maratón. Supongamos que también se trata de la propiedad intelectual en la que podemos esperar avances tangibles en un futuro próximo.

Distribuido por PlayStation Studios

Propiedad intelectual líder de Sony

Juegos próximamente

La piedra angular del negocio de Sony a partir de ahora será precisamente esa Explotando su propiedad intelectual más importante, acompañado de otros nuevos muy ambiciosos, además de centrarse en servicios en vivo, distinguidos pero por propiedad intelectual, temas y jugabilidad. Sony también seguirá invirtiendo en sectores más experimentales, apuntando a juegos con bajos costos de producción pero alto potencial.

Indicativo también Los proyectos en curso de la empresa.al menos los que se han anunciado, con jugadores individuales, Marvel’s Wolverine y Death Stranding 2, un juego de PC ya disponible, Ghost of Tsushima, y ​​cinco servicios de streaming para PS5 y PC: Destiny 2: The Ultimate Form, Concord, MLB The Show (solo en esta consola), Firegame$ y Marathon.