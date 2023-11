“Somos como zombis andantes. “No hay ningún lugar seguro en el Strip” – Corriere.it

La última noticia es que nos hemos quedado sin arroz.. Éste es otro problema que se suma a todos los que ya tenemos. Acabo de regresar de una clase de repostería, que no era una clase en absoluto. Imagínense cientos de personas reunidas, gritando y gritando para conseguir una barra de pan antes que los demás, no alcanza para nadie.. Soy Muhammad, tengo 40 años, tengo esposa y cuatro hijos. Cambiamos de campo de refugiados durante cinco días. Estamos en el campo de Kitak de la UNRWA, que es un campo de refugiados en el sur, muy cerca del mar. Venimos de la ciudad de Gaza, donde ya no queda nada y no sé si mi casa sigue en pie. Vinimos aquí con nuestras familias: somos 46.

Esta vez es diferente El campo es enorme Hay 45.000 personas desplazadas. Cuarenta y cinco mil Gazawi (Residentes de Gaza, Sr. Dr.) que lo perdieron todo, incluso su dignidad. Sé que nací en un país complicado y vi guerras y bombardeos, pero no podía imaginar lo que estaba pasando. Nunca pensé que me sentiría como un animal. Nos convirtieron en animales Los que apestan, los que no se lavan, los que pasan hambre y se pelean por un trozo de pan. Todos hemos perdido a alguienHermano, amigo, esposa, hijo. No hay nada que puedas hacer, esta vez es diferente. Nunca los he visto bombardear un hospital. Parece que el ejército está jugando a un videojuego y nosotros somos personajes imaginarios huyendo., no humanos. Bombas en mezquitas, escuelas e iglesias.

Creo que se sienten libres de hacerlo porque no hay nadie aquí para presenciar el horror de esta masacre. No hay prensa internacional e independiente. Hay reporteros valientes de Gaza, pero muchos de ellos fueron asesinados. Perdí a seis de mis amigos periodistas este mes y en diez días de guerra. ¿Quieren oír que condenamos a Hamás? Condenamos a Hamás. Nos preguntan: ¿Son terroristas para nosotros? Bueno, para nosotros son terroristas. Pero ¿cómo justificará el asesinato de nuestros niños y civiles inocentes? Hamás no puede ser una excusa para esta injusticia. READ Suecia, sí al Tribunal Supremo por quemar el Corán- Corriere.it

Nunca seguro Nos dijeron que viniéramos al sur para no tener bombas en la cabeza, pero también las traemos aquí. No hay ningún lugar seguro en el Strip. Sabemos que una vez que hayan terminado con el norte, harán lo mismo en otros lugares con la excusa habitual: Hamás. Están a punto de hacerlo y nos dicen que vienen hacia el sur.

Pero queremos quedarnos en Gaza, donde nacimos.. Por eso hoy estamos huyendo para salvarnos. Hace unos meses estuve en Italia, me ofrecieron mudarme contigo, sería genial, pero soy de aquí y amo este sector abandonado de Dios.

Sin embargo, en las últimas semanas, la ciudad de Gaza ha sido un infierno. El campo de refugiados es otra especie de infierno. Somos zombies andantes. Comemos una vez al día, sobre las cinco de la tarde. Los niños lloran porque tienen hambre. A los más pequeños les damos algo de comer incluso temprano en la mañana, cuando se despiertan. Los niños mayores comprenden la situación y tratan de no quejarse, pero niños de uno, dos, tres o cuatro años protestan. Los adultos comemos lo menos posible para dejar lo poco que queda a nuestros hijos. Dormimos afuera para poder darles un techo y una tienda de campaña donde quedarse. Los últimos días, por la noche. Hace frío en Gaza y nos enfermamos fácilmente. Tenemos gastroenteritis, bronquitis y manchas en la piel. No podemos lavarnos y la cola para ir al baño dura al menos una hora. Incluso para conseguir una botella de agua hay que hacer cola. Pasamos nuestros días haciendo cola para sobrevivir. READ Sin esta regla, los rusos perderán".

comentario amargo el Internet está lento. Una vez allí, vemos vídeos que muestran al ejército israelí en acción y escribimos a nuestros amigos por WhatsApp para saber si están vivos. Hace unos días una amiga que vive lejos me preguntó si nos sentíamos abandonados por la comunidad internacional. Le dije que no. Estamos acostumbrados a no existir.. Cuando estalló la guerra en Kiev, el mundo entero estaba preocupado por los ucranianos. Nosotros también lo estábamos. Nadie se preocupa nunca por el pueblo de Gaza, pero lo sabemos.