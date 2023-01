Ucrania Rusia, últimas noticias de guerra | Kyiv, no hay acuerdo sobre los suministros. La súplica de Zelensky: ‘No podemos esperar’

Harb Bulletin sábado 21 de enero en vivo. El nuevo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, decepciona al público: “Debemos evaluar las posibles consecuencias para todos. También tenemos que hacer un inventario de los recursos disponibles »

• La guerra en Ucrania ha llegado a su día 332. • Zelensky en la Cumbre de Ramstein: “Necesitamos ayuda lo antes posible”. • Wagner, Estados Unidos confirma: «Hay 50 mil mercenarios prorrusos en Ucrania». • El Vaticano, Arzobispo Gallagher: “El Papa no irá a Kyiv por el momento” • Diez puntos para monitorear el progreso de la guerra.

03:52 –

No hay decisión sobre el envío de tanques Leopold 2 de fabricación alemana a Ucrania. Todos los ojos estaban puestos en los principales jefes de defensa estadounidenses y aliados en la base aérea de Ramstein en Alemania, quienes estaban indecisos acerca de los tanques. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, restó importancia a las esperanzas de un gran avance: “No tengo ningún anuncio que hacer sobre Abrams y he escuchado al ministro de defensa alemán, quien dijo que no se han decidido sobre los Panthers”, dijo el Pentágono. dijo el jefe en una conferencia de prensa al final de la cumbre.

Sin embargo, Estados Unidos ha formalizado el anuncio de un nuevo paquete de ayuda de 2.500 millones de dólares, que por primera vez incluirá vehículos blindados Stryker y vehículos de combate Bradley. Una ayuda importante dada la situación sobre el terreno. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: “Rusia se está preparando para nuevos ataques, por lo que es necesario aumentar el apoyo para que Ucrania pueda ganar y recuperar los territorios ocupados”.

La reunión de Rammstein, a la que asistió el ministro de Defensa italiano, Guido Crossetto, se abrió con un sincero llamamiento de Volodymyr Zelensky, quien habló desde la distancia. “Puedo agradecerles cien veces y sería absolutamente correcto y justo, dado todo lo que ya hemos hecho, pero cientos de gracias no son cientos de tanques”, dijo el presidente ucraniano, pidiendo “actuar rápido” para enviar los tanques. .