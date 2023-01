Ucrania, calendario de guerra y escenario sombrío para los generales estadounidenses – Corriere.it

a jose sarsina

Después del estancamiento invernal, la lucha se reanudará en primavera: por eso Zelensky pide más armas. Y se amplía el frente dispuesto a mandarlos (aunque pese el retraso de Alemania)

Si clasificamos las palabras de Austin y las palabras de Millie, obtenemos un escenario deprimente. Primero: El peligro de que los ucranianos se vean abrumados por la fuerza de choque de 300.000 soldados enemigos pronto resurgirá.. Un riesgo que fue frustrado el año pasado. Pero los estadounidenses argumentan que los rusos pueden estar mejor organizados esta vez. Segundo: las expectativas de Milley para 2023 hacen que Estados Unidos no vea la posibilidad de negociaciones de aquí a fines de diciembre. Los niveles militar y político se superponen. El Pentágono insta a los aliados a entregar territorio lo antes posible Le prometí armas a Volodymyr Zelensky . No solo eso, según Washington, los soldados ucranianos deben ser entrenados rápidamente para usar armas más avanzadas, como los misiles Patriot.

Al mismo tiempo La alianza occidental debe posicionarse para sobrevivir a largo plazo. No es fácil: es un poco como prepararse para correr un sprint y un maratón. En ese sentido, dijo Zelensky, el tiempo es ahora un arma estratégica, al igual que los aviones y la artillería. La interpretación del calendario bélico desató una disputa política que podría tener efectos malignos. En la Cumbre de Rammstein, el mensaje de urgencia dramática de Zelensky fue bien recibido por un grupo más numeroso que nunca. Y Austin lo trajo de vuelta. Además de Estados Unidos, encontramos no solo el Reino Unido, Polonia y los países bálticos. Esto significa el país más entrometido desde el primer día de la guerra. Ahora, sin embargo, también están Canadá, Suecia, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y, como anunció el ministro de Defensa, Guido Croceto, también está Italia. Por eso R.Decisión alemana de enviar tanques Leopard 2 No solo causó revuelo, sino también preocupación. En los próximos días, muchos gobiernos, empezando por el estadounidense, le pedirán al canciller alemán Olaf Scholz que se concentre en el año correcto. No se trata de las cicatrices de 1941 (el ataque nazi a Rusia), sino de los graves peligros que se avecinan en 2023.