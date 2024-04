Sofia Goggia en portada con dos pies izquierdos: un comentario satírico sobre Selvagia Lucarelli

“Felicidades por Sofía Gogia! Patinar con el pie izquierdo no tiene por qué ser fácil (basado en Kate Middleton Golpea de nuevo).” Siempre picando Selvagia Lucarelli Así comenta en la portada de la revista semanal “7” Subordinar Corriere della Sera Con un retrato erróneamente retocado de la heroína de Bérgamo mostrándola con ambos pies izquierdos. Un despiste que el periodista no pasó por alto Un hecho cotidiano Publicó la foto en las redes sociales con su propia frase.

Una instantánea tomada para acompañar una interesante entrevista exactamente dos meses después de la lesión durante un entrenamiento en la pista de Ponte di Legno el 5 de febrero: “Sentí que mi pie ya no estaba conectado – palabras de Sofía -. Me arrodillé, moví mi pierna izquierda hacia adelante , y traté de girar hacia la derecha, pero “nada, me desplomé”.

A causa de aquel accidente, la bergamasca se vio obligada a poner fin a un inicio de temporada que la estaba llevando a ganar el Mundial: los puntos acumulados, un descenso tras otro, según explicó, escribió en un cartel colgado en la puerta de atrás. En casa: “Fue difícil volver a verlo después de su regreso del hospital”, para detenerse en esos rectángulos que permanecerán vacíos para siempre, a partir de la carrera de Garmisch. Sé que tengo que encontrar la fuerza para romper ese papel y seguir adelante.

Sofia Goggia también habló sobre su pasión por la música, diciendo: “Amo a Mina, Renato Zero, Celentano y Fanone”, y sobre el fuerte vínculo con su padre Ezio, “Luego la madre se queja porque nunca la menciono”, de ella. Federica Brignone En el escenario de Ariston, sobre su pasión por el tenis, sobre su nieta Beatriz Y la maternidad “Quizás algún día…”