Sinner venció a Kokkinakis (6-1, 6-4) sigue EN DIRECTO

Roma – segunda ronda a Internacional de Italia En marcha en Roma el La tierra roja del Foro Itálico. Hoy (12 de mayo) kafir (Debutando como Djokovic) venció al australiano Kokkinakis en rounds seguidos: 6-1, 6-4. tarde Funini Se enfrenta a Kecmanović, entonces cuatro italianas (Trevisan, Giorgi, Pigato y Paolini) en el campo femenino. seguirla directo hoy.

14:40

Trevisan fue derrotado en el segundo set, Fognini espera

Martina Trevisan no logra rematar el partido y en el segundo set llega la remontada Muchova, que cierra en 6-3 y restablece el par. Todavía tienes que esperar el desafío en el medio. fabio Funini Y miómero Kekmanovic.

14:35

Auger-Aliassime fue rematado instantáneamente

Debutó derrotando a Felix Auger-Aliassime en la Internationale d’Italia. La tenista canadiense, número 10 del mundo y del ranking, que ingresó a la competencia en la segunda ronda, se rindió ante el australiano Alexei Popyrin, ubicado en el puesto 77 del ranking internacional, proveniente de las eliminatorias con marcador de 6-4 4- 6 7-5. Otros resultados de la segunda ronda: Cameron Norrie (JBR) b. Alexander Müller (FRA) 6-2, 6-3; Francisco Sirondolo (ARG) b. Yiping Wu (chino) 4-6 6-2 6-3.

14:23

Scary es bueno en su debut

La positiva aparición de Maria Sakkari en el Campeonato Internacional de Italia. La tenista griega, 8ª del ranking mundial y novena del cuadro, pasó directamente a octavos de final eliminando a la checa Barbora Strycova, por 6-1, 6-3. En los otros resultados de la segunda ronda: Lyudmila Samsonova (Rus) b. Anett Kontaveit (Este) 6-3 6-3; Julia Graber (OT) b. Jill Tishman (SUI) 7-6 (4) 5-7 6-3.

13:50

Trevisan gana el primer set

El juego está bajo control para martina trevesaNoque se lleva el primer set por 6-3 y lidera contra ella Muchova.

13:45

Trevisan en el campo, Fognini esperó

De momento, el reto se lo juegan a Pietrangeli Moshova de Trevisandependerá de ti fabio Funini Y miómero Kekmanovic.

13:18

Incorrecto: “Estoy bien”

“Definitivamente estoy bien, eso es lo más importante. Tomé un descanso y hoy estaba muy feliz de estar de vuelta en el campo. No fue fácil, hubo un poco de viento y luego el sol. Estoy feliz con este mi primer juego, no puedo esperar a jugar los siguientes. ¿Es el 1000 el spread de doce días que prefieres a los jugadores más jóvenes? No puedo decir si es mejor para nosotros los jugadores jóvenes o los más experimentados. Creo que en términos de jugar y mejorar el tenis, puedo desarrollarme más en estos dos años”.. Lo dijo Sinner, a los micrófonos de Sky Sports, al término del partido de hoy en Roma.

12:50

Sinner-Kokkinakis, un dominio italiano

Gracias al éxito de hoy, el tenista de Tirol del Sur tiene una ventaja de 3-0 en comparación directa con el australiano. Sinner jugó un partido perfecto en la cancha central del Foro Itálico, aprovechando al máximo su saque y anotando 25 tiros ganadores: ahora espera el ganador del partido entre el ruso Alexander Shevchenko y el argentino Sebastián Páez.

12:40

Nuri venció a Muller en dos sets: 6-2, 6-3

Victoria en dos sets para el tenista británico, que encontrará la victoria en el partido entre De Minaur y Vucovich en la tercera ronda.

12:36

palabras del pecador

El primer partido siempre es difícil. – El italiano confirma al final de su desafío que ganó contra el australiano Kokkinakis – Este es un torneo muy especial para mí, siempre hay mucha gente dispuesta a animarme. No podía esperar para ir al campo. Usted sirvió muy bien, estoy satisfecho con mi desempeño. Intentaré jugar mejor en el próximo partido. Mañana podré descansar, a ver cómo va el próximo turno.

12:30

¡El equivocado cierra el juego!

Sinner superó la segunda ronda de la Liga Italiana de Fútbol al derrotar en dos sets al australiano Kokkinakis: 6-1, 6-4 en una hora y diecisiete minutos de juego.

12:26

Kokinakis cierra la brecha: 4-5

El australiano anula el punto de partido de Sinner con un cabezazo. Pero ahora el italiano servirá en el partido.

12:19

Carreras defectuosas: 5-3!

El partido es cero para el italiano, que se lo lleva 5-3. El australiano Kokkinakis sirve para mantenerse en el juego.

12:14

¡Sinner pone la primera mitad en la séptima entrada!

Golpes italianos en el momento adecuado: Tirol del Sur respondió bien a Kokkinakis y ganó el séptimo juego del Grupo B. Sinner lidera 4-3.

12:09

La falta sigue sirviendo: 3-3

El segundo set se mantuvo equilibrado, y el italiano volvió a sacar con gran efectividad al ganar el sexto juego.

12:05

Vuelve Kokkinakis: 3-2

Mejorando significativamente su servicio, el australiano logró mantener a Sinner a distancia.

12:00 pm

La falta igualó el marcador: 2-2

El italiano gana su turno de servicio dándole algunas oportunidades a su oponente.

11:55 a.m.

Kokkinakis aprovecha los errores de Sinner: 2-1

El australiano mantiene su turno para sacar, para Sinner, el primer pase vacío del partido con faltas injustificadas a favor del contrario.

11:51 a. m.

El fouler mantiene el turno de bateo: 1-1

Incluso con un puñado de errores, Jannik Sinner niveló el número de partidos en el segundo set. Tirol del Sur lideró 40-0 y luego concedió dos puntos a sus oponentes antes del cierre.

11:46

El australiano avanza en el segundo set: 1-0

Kokkinakis gana el primer juego mejorando su saque. Sinner recupera dos puntos, luego se rinde ante su oponente.

11:39

¡Sinner gana el primer set!

El italiano gana el primer set por 6-1. Un excelente partido para el tenista italiano que aprovecha al máximo su servicio. Una puesta a punto muy rápida: solo veintisiete minutos para cerrar el primer juego.

11:36

¡Otro descanso para el pecador! 5-1

Favorecido por una doble falta de su oponente, Sinner rompió el servicio del australiano. Ahora Tirol del Sur servirá para el grupo.

11:30

¡Pecador sube 4-1!

Juego de rascar para Tirol del Sur. Sinner está estacionado, cediendo poco a su oponente y confiando en su servicio impecable hasta el momento.

11:26

Kokkinakis se turna

Gracias a tres faltas libres de Yannick Siner, el australiano ganó el primer partido: 3-1 al italiano

11:21 a.m.

¡El malhechor también gana el tercer partido!

Un gran comienzo para el tenista italiano que aún no ha concedido un solo punto a su oponente. Tirol del Sur gana 3-0 en el Grupo A

11:19

¡Ruptura equivocada! El italiano lidera 2-0

El australiano Kokkinakis cede el saque y revela varios problemas con el saque. Durante la primera mitad del partido, Sinner lideró 2-0 en el primer set.

11:15

Sinner ganó el primer juego: 1-0

El tenista italiano gana el primer partido sin que su rival conceda ningún punto. ¡Juego cero!

11:10

El pecador ganó el lote

Los tenistas de la cancha central recibieron una ola de aplausos. El tenista azul ganó el sorteo y sacará primero.

11:05

central de espera

Los espectadores de la Centrale del Tennis esperan que los jugadores salten al campo: Jannik Sinner está listo para desafiar al australiano Kokkinakis: llegar a la tercera ronda del Internazionali d’Italia BNL está a la vuelta de la esquina. El ganador del partido se enfrentará en la tercera ronda al ganador del desafío entre el ruso Shevchenko y el argentino Páez.

10:55 a.m.

Cuatro italianas en el campo en el torneo femenino

En el torneo individual femenino, habrá cuatro tenistas italianas en el campo. Martina Trevisan se reunirá con la checa Karolina Mohueva (a las 12.30), Camila Giorgi desafiará a la rusa Ekaterina Alexandrova (a las 15.30 horas), Lisa Pigato se enfrentará a la rusa Daria Kasatkina mientras que en la tarde (8.30pm) Jasmine Paolini jugará contra Elena Rybakina de Kazajstán.

10:45 a.m.

Por la tarde está Fognini

Después de un desafío agotador, que ganó Murray, Al mediodía, Fabio Fognini regresará al estadio a las 14 horas para medirse al serbio Miomir Kecmanovic.. Un precedente entre los tenistas, en Montecarlo en 2021 cuando el italiano venció en dos sets con marcador de 6-2, 7-5.

10:40

Otros partidos de la mañana

A las 11.00 horas, coincidiendo con el partido en el centro de la ciudad entre Sener y Kokkinakis, habrá tres encuentros más: El canadiense FelixAuger-Aliassime desafiará al australiano Alexei PopyrinFrancés Alexander Muller se enfrentará al británico Cameron Norrie Mientras que los chinos WuYibing se enfrentará al argentino Francisco Sirondolo.

10:35

Balance de Sinner en 2023

El tenista italiano volvió a las pistas del Internazionali d’Italia BNL de Roma tras perderse el torneo madrileño y retirarse en Parilona. En 2023, Janik Sener jugó 32 partidos, ganó 26 y perdió 6.

10:25

Descuento

Thansi Kokkinakis nació el 10 de abril de 1996 en Adelaida. Tenista de ascendencia griega nacida en Australia. Actualmente No. 104 en el ranking ATP. Durante su carrera, ganó solo un torneo ATP en Adelaide en 2022.

10:15

Sinner-Kokkinakis: Antecedentes

Este es el tercer encuentro entre el italiano Yannick Sinner y el australiano Tanasi Kokkinakis. La balanza está a favor del tenista del Tirol del Sur que ganó ambos desafíos. El primer encuentro tuvo lugar en Cincinnati en 2022, y este año Sinner venció a Kokkinakis en Adelaide.en la casa de tu oponente.

10:10

Sonego celebra, ¡pero no brinda!

Ayer Lorenzo Sonego ganó su primer partido en el Internazionale d’Italia BNL. Al término del partido, el tenista turinés tuvo la oportunidad de celebrar su 28 cumpleaños en la sala de prensapero después de abrir la botella, evita asar… (Lee todo)

09:59

El pecador está listo para aparecer por primera vez

es un dia yannick pecador En Roma, con Tirol del Sur debutando en esta edición de los Internazionali d’Italia. El jugador de Tirol del Sur (No. 8 ATP) de 21 años desafiará al equipo Centro Foro Itálico australiano de 27 años Thansi Kokkinakis (No. 104 ATP) con 11 inicios en sets.

Roma, Foro Itálico