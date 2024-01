Sin faltarle el respeto al dolor de Beatrice Luzzi, pedí palomitas y comedias

Gran Hermano 2023/2024

Episodio de Hermano mayor Inaugurado el lunes 8 de enero con Beatriz Luzzi. Antes de que el concursante se vaya a casa, el anfitrión Alfonso Signorini Quería dejar claro que volver al juego tras la muerte de su padre no fue una decisión fácil para ella:

Un acontecimiento trágico que afectó a nuestra familia extendida fue la muerte del padre de Beatrice. Una desaparición para la que creo que ella ya estaba preparada aunque nunca lo estuvo. En los últimos días me han escrito muchas personas preguntándome qué haría Beatrice. Me costó mucho tomar esta decisión en particular. En general es una mujer con las ideas muy claras. Lo escuchó poco antes del funeral de su padre y estaba muy dividida por esta decisión, especialmente cuando pensaba en usted y el público. Algunos decían que el juego del pasado, en el que los competidores estaban aislados, ya no existe, pero ante un evento como este, no podemos negarle al competidor la posibilidad de regresar con su familia. En el pasado tuvimos a Antonino Spinalbez internado 14 días y luego volvió, Melina Micone se fue del duelo y volvió, y con Beatriz pasó lo mismo. En casa no saben si volverá o no. Ahora es el momento de recuperarlo.

Beatrice Luzzi ve la reacción de los concursantes cuando se fue

Beatriz Luzzi se comunicó con Alfonso Signorini de Confesiones de Gran Hermano: “¿como estoy? Cuando escucho tu voz siempre es mejorAlfonso Signorini dijo estar contento con su elección de regresar a casa, luego se comunicó con los competidores y un video mostró sus reacciones tras conocer la noticia de la muerte del padre de Beatriz: el pánico inicial, las palabras de Fiordaliso, quien notó cómo la extrañaba. , las lágrimas de Stefano Meli y Letizia Beatrice, quien dijo comprender su dolor. Fiordaliso luego habló en vivo: “Hace poco fui testigo de la muerte de mi padre, es un dolor enorme. A todos nos encantaría estar cerca de ella, la extrañamos. Falta su cabeza pelirroja llena de trenzas.Stefano Meli dijo que la considera su hermana mayor: “el me cuido“.

Alfonso Signorini destaca la insensibilidad de los competidores

Pero como saben los espectadores, también hubo comportamientos inapropiados en la casa, lo que puso de relieve la falta de sensibilidad de algunos concursantes. Al respecto, Alfonso Signorini precisó: “Una cosa que el público no sabe es que Gran Hermano te pidió específicamente que no comentaras sobre el incidente, por respeto a Beatrice y su familia.Luego añadió:

Beatrice Luzzi regresa a GF, mensaje de despedida a su padre: “Estaremos conectados para siempre”

Creo que después de meses de vivir juntos, cada uno de ustedes probablemente tenga un sentimiento sobre el inquilino. Si el hermano mayor te pide que no hagas comentarios, puedes expresar tu cercanía a través de tu actitud y comportamiento en casa. Cuando vi algunas fotos unas horas después de contarles la noticia, me sentí triste. Te conozco, pero no me gustó lo que vi. Tanto es así que hice una publicación en mi página personal, cosa que nunca antes había hecho. Escribí: “La falta de compasión mostrada hoy por algunos de los competidores de GF me deja sin palabras.“. Sus reacciones a pocas horas de la noticia fueron: “¿Puedes poner una comedia ahí? ¿Dónde están las palomitas de maíz? La fiesta nunca termina“. Me inquietó ver a Rosanna Fratello exigiendo respeto a quienes cantaban canciones de Nigramaro. Me inquietó ver a personas que estaban deprimidas unos días antes fingiendo tener relaciones sexuales con una modelo. No les pido que expresen el dolor que sienten. sentir que no sientes, pero incluso si uno no está en sintonía con sus sentimientos, entonces ante el duelo hay que dar un paso atrás y respetar lo sucedido.

No hay descalificación para Gran Hermano

El anfitrión continuó:Al día siguiente, está bien que la vida siga, que celebremos, pero en la vida hay respeto y sensibilidad. La falta de sensibilidad realmente me decepcionó. Se requiere respeto, si no hay principios en la vida no llegarás a ninguna parte. Internet ha aumentado. Quiero que el reflejo pase a través de ti. No quiero juzgar a nadie, pero piénsalo. Ser joven no significa no conocer el respeto y la sensibilidad Empatía.” Y concluyó: “No hubo descalificaciones”, escribieron. “No se violó ninguna reglamentación”.“.