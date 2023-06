Carlo Conte sobre Tg1: “Lo llevaron en camilla en una ambulancia” | pánico dramático

Carlo Conte, el querido capitán toscano, habló de ser transportado en camilla con una ambulancia. La multitud se sorprendió.

Fue una temporada televisiva exitosa para Habib, por decir lo menos. charles conte. Él es Eso y eso aparecencual eso y cualcomo la ventana emergente expresamente destinada a SanremoCon algunas de las viejas glorias del programa, fueron verdaderos éxitos. El público en general lo quiere mucho y siempre ha sido dueño de los clásicos. ventilador de núcleo duroque nunca lo deja.

Sin embargo, se perturbaron después de escuchar su historia. TG1. En efecto, el artista toscano habló de Traslado en camilla con mucho de ambulancia. carlo Hablando en la edición de la mañana de TG, tarifa brillante Cardinalita de Georgia. El no estaba en el estudio pero era yoIngrese a una entrevista exclusiva a través de un enlace de video.

No estaba en su casa, pero estaba junto al mar, pasando un momento de relax con su familia. Todo esto es absolutamente necesario para recargar las pilas de cara a la intensa temporada televisiva que Bean va a presenciar. Campeones indiscutibles de la empresa en Viale Mazzini en la temporada 2023/2024.

Carlo Conti se lo dice a sí mismo TG1

Por otro lado, Conti ya ha revelado la fecha de lanzamiento de la nueva y esperada versión del Eso y eso aparecen. “Los experimentos ya han comenzado como. Pronto elegiremos a los héroes de la nueva versión y 22 de septiembre partimos. “, reveló el profesional. En poco tiempo, sus fanáticos podrán verlo conducir Premios de la música.

Se llevarán a cabo en un maravilloso lugar deArena Verona. carlo Luego revivió los momentos más destacados de su carrera con los periodistas, sin perder siquiera su gestión de festival San Remo. Este último fue una fuente de gran alivio para él, así como un vivo afecto, mientras bajaba las escaleras.

Confesión del conductor “llevado en camilla en una ambulancia”

El conductor, dando un gran paso atrás en el tiempo, también habló de su coche examen de graduaciónque muchos niños enfrentan hoy. “Pasé el examen final en una camilla, porque me rompí la pierna en abril-marzo. Era Una ambulancia se la llevó dijo el profesional.

Concluyendo con un poco de ironía y franqueza, agregó: “Puede que me haya apiadado del comité y me haya graduado bien. En aquellos días con 60/60. Hoy, muchos años después, recuerda aquella época con simpatía y una sonrisa, aunque no le resultó fácil afrontarla. en una camilla y el pierna en yeso.