No podemos esperar a perderla.

Rai 2 está listo para relanzar un programa del pasado: esto es de lo que se trata y por qué el público no parece contento con la elección.

Rai está implementando una verdadera revolución que afecta a todas sus redes. Si, por ejemplo, la era de Rai 1 verá la despedida de la presentadora Serena Bortone y Oggi è un altro giorno, y Rai 3 se verá huérfana de Fabio Fazio con Che Tempo che Fa y Lucia Annunziata con Mezz’Ora con más, ¿Qué pasará con Rai 2? Según los rumores, ahora confirmados, en la franja horaria de que Marco Llorni debería estar al frente de la Reazione a Catena en Rai 1, debería emitirse un concurso en el Canal Dos.

Este es un regreso a la televisión desde principios de la década de 2000, sin embargo, no volveremos a ver al icónico Ray. Ni Chloris Brusca, la Gitana de la Luna Negra, la cara fija de Cetofonari Ray 2, ni Alessandro Greco (ahora completamente cambiado a radio). En cambio, Pino Insegno volverá al servicio público con su espectáculo Il Mercante in Fiera. En resumen, antes de mudarse a The Legacy en enero de 2024, el conductor, actor de doblaje y comediante llegará al Canal 2 de la televisión estatal con un icónico programa de juegos. Pero vamos a conocer más detalles.

Rai 2, Il Mercante in Fiera vuelve a la televisión: todas las críticas y críticas son para Pino Insegno

Si durante años Il Mercante in Fiera fue un producto de Mediaset, ya que lo emitía Italia 1, esta vez el concurso vuelve a la televisión, pero en Rai 2. Debería emitirse antes de TG2 a las 20:30 y en base a que los rumores comenzarán a filtrarse por primera vez el próximo otoño con 60 episodios. Además de dirigir a Pino Insegno, pueden estar seguros, también estará la maravillosa Ainette Stephens, quien ha interpretado a Cat Noir durante años y debería seguir haciéndolo.

Aunque alguien está feliz de ver a Annette Stephens con un atuendo diminuto sobre un cuerpo tonificado y delgado, no parece muy feliz con la presencia masiva de Pino Insegno en el servicio público. En particular, alguien se pregunta si el presentador también conducirá todas las noticias de las redes rai, mientras que los leones del teclado nunca pierden la oportunidad de ofender al capitán de Il Mercante en Fiera, enfatizando que lo único que recuerda en este programa es solo un negro. gato.

“No puedo esperar a perderla”Finalmente, lee un comentario duro. Nosotros, por nuestra parte, creemos que Pino Insigno es el director y showman que siempre ha dado mucho a sus programas desde Rezione Catena hasta Mercante in Fiera. ¿Y tú en cambio? ¿Vas a ver el programa o prefieres Marco Liorni y Amadeus a Rai 1?

