Simona Branchti vuelve a hablar de Alberto Matano: ¿Se hizo la paz?

Simona Branchetti y Alberto Matano, luego de que su corresponsal chocara en vivo para encontrarse con un invitado durante la llamada, quieren tirarle una piedra. A la periodista Silvia Tovanen entrevistada en “Verissimo”: “La paz está hecha”.

hacer las paces entre Simona Branchte y Alberto Matano? Por primera vez, si seguro, desde que fue entrevistada ayer antes Silvia Tovanen en ‘Verísimo’ Reveló que por su “hacer las paces” con el director de la orquesta de “vivir la vida”:

Alberto me llamó la mañana de Befana y me dijo: “Te respeto mucho, Nos conocemos, tenemos una trayectoria profesional idéntica, no estoy enojado contigo, pero nuestros reporteros se han puesto en una situación en la que no pueden hacerlo bien”. Respondí que había ocurrido un accidente y la paz. Pero lo terrible es lo que pasó después, cuando dijo “sin aclaración”, y luego pensé “pero entonces ¿quién me llamó?”. No obstante, renuevo mi reconocimiento a Alberto Matano. hazme la paz