“Después del accidente, tal vez la mano…”, se sobresaltó Fazio-Libero Quotidiano

“No retiraré la habilidad de la mano derecha”. mella se mueve fabio facio y todo estudio Como está el clima Relata el gravísimo incidente que sufrió en la mano izquierda que amenazaba con perder los dedos medio y anular. “Estaba arreglando un cochecito viejo y extrañé el instrumento. Era la mínima distracción. Mis manos ahora funcionan al 80 %. Puede que nunca recupere la capacidad de mi mano derecha, pero estoy acostumbrado en la música”. mundo”, explica en el estudio la cantante y escritora Emilian canciones para Rai3, que se hizo famosa no sólo en Italia con laura no esta aqui, a finales de los noventa.

“Todavía no puedo tocar la guitarra – explicó en una entrevista con El resto de Carlino – Pero puedo hacerlo con batería, bajo y piano. Realmente importa que sea completo: me arriesgué a perder los dedos medio y anular”. En su último libro autobiográfico, explica esos momentos dramáticos, como conducir solo desde las colinas de su casa en Sassuolo hasta el hospital. No sé cómo se hizo para mantenerse tan fresco. Explico en el libro que en determinadas circunstancias una persona exhibe cualidades que no conoce, y en mi caso sobre todo paciencia. Descubrí virtudes que no conocía. Nunca he permitido que Filippo se muestre en estas páginas, con sus fortalezas y sus debilidades”.

“Componer el libro fue terapéutico, pues unos días después de salir del hospital, mientras hacía ejercicios de rehabilitación, sentí la necesidad de ordenar mis pensamientos sin ceñirme a los estándares de la canción”, admite Filippo Nivani. nombre en la nueva oficina de registro de artistas de 50 años. Quien encontró un amigo adicional en el accidente, Gianni Morandi, “Ya nos conocíamos, pero no muy bien: él también tuvo un accidente en la mano, y eso nos acercó mucho. Ahora hablamos mucho y en los primeros minutos de cada teléfono de contacto está ahí. Hablemos sobre el progreso de nuestros dedos meñiques. Me complació mucho que escribiera el prólogo del libro. Me inspiró mucho”.