¿Siguen siendo amigos después de una historia de amor? No sabes en lo que te estás metiendo

Entre las razones por las que algunos exnovios siguen siendo amigos puede estar el narcisismo y la obsesión por el control: aquí está el estudio.

Un estudio reciente deUniversidad de Oakland en California Concéntrese en las razones por las cuales los ex cónyuges podrían decidir esto sigan siendo amigos. La investigación involucró a 861 voluntarios, y de ellos, analizaron experiencias en vivo de involucramiento romántico y amoroso y rasgos de personalidad.

La investigación también se basó en el análisis de las relaciones en curso de los voluntarios, en términos de amistades kilómetros en términos de Relaciones maritales afectivas exclusivas, para centrarnos a continuación en las razones por las que se mantiene una relación amistosa con las exparejas. Finalmente, se pidió a los voluntarios que cumplimentaran un cuestionario elaborado por los investigadores para su identificación. Posibles tendencias narcisistas y psicóticas.

Con base en los resultados, se encontró que los voluntarios que mostraron rasgos de personalidad similares a los de los narcisistas y psicópatas también son Los que tienden a estar más en contacto con su ex. Es importante recalcar que esto no significa que mantener buenas relaciones con el ex, y convertir el amor en amistad, sea consistente con un signo de personalidad perturbada: más bien, quienes muestran efectos atribuibles o similares al narcisismo y la psicopatía tienden a ser más probabilidades de mantener la relación con su ex. Averigüemos por qué.

Razones para mantenerse en contacto con los ex en casos de posibles trastornos de personalidad

Entre los resultados del estudio, surgieron evidencias sobre la tendencia de los voluntarios que mostraban rasgos de personalidad similares a los de los narcisistas y psicópatas patológicos a desear mantener contacto con excompañeros de clase. Obsesiones por ser demasiado controladorY al deseo sexual y al egoísmo.

En otras palabras, el deseo de seguir siendo amigos de algunos de los voluntarios no estuvo dictado por una verdadera cercanía que continúa incluso después de la separación, transformándose en nuevas formas de relación que podrían volverse más positivas y sanas que la relación exclusiva realizada durante el noviazgo, sino – en su mayoría – deIncapacidad para aceptar el rechazo. Pero también de la persistencia del deseo de ser “poseído” o “poseído” sexualmente por la expareja y de la necesidad insaciable de sentirse uno y lo mismo indispensable, en el seno del universo emocional y cognitivo de la ex.

Entonces, en estos casos, uno o ambos encubren una relación de mucho cariño, que se lleva a cabo para satisfacer las obsesiones y compulsiones del ego.En una relación indiferente, como la amistad, la nueva relación puede tener apariencias, pero De hecho, esconde intenciones muy diferentes.. Por lo tanto, cuando afloran evidencias de actitudes similares, sin duda, lo ideal es también romper la aparente relación de amistad, que en realidad siempre ha sido todo menos, cualquier intento de dominar y poseer nunca ha sido resuelto. .