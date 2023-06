La famosa app eliminada de la Play Store, lo que te permite hacer es un asco

Google finalmente ha eliminado una aplicación de Play Store que ha estado causando bastante controversia en las últimas semanas.

Muchas veces, desde la expansión mundial de los videojuegos, nos hemos encontrado con choques generacionales y sociales en torno a los contenidos de estas formas de entretenimiento en el hogar. En la década de 1990, por ejemplo, Carmageddon -un juego en el que el objetivo era atropellar a los transeúntes- despertó un avispero, abriendo la discusión sobre la violencia y cómo los videojuegos pueden ser un ejemplo negativo para los jóvenes en formación.

Este caso fue único pero no único en la historia de los videojuegos. Rockstar, la casa de software que desarrolló la marca GTA, ha estado muchas veces en el centro de la polémica porque en sus juegos es posible matar a cualquiera en un entorno urbano y muy similar al que vivimos. Violencia no justificada por trama o contexto, pero no sugerida por los desarrolladores. En GTA, puedes hacer lo que quieras, entonces Es el usuario quien decide incurrir en conductas violentaspero también puede decidir respetar todas las reglas.

Si fue en el caso de Carmageddon, entonces, entonces, las diferencias podrían haber sido lógicas, en este como en el caso de Call of Duty (el videojuego bélico) son de mucha utilidad, al punto que el expresidente estadounidense Donald Trump tiene Los videojuegos se utilizan como distracción colectiva Para justificar masacres en escuelas secundarias. Por otro lado, para alguien que una vez más hizo que las armas fueran más accesibles y tiene estrechos vínculos con la industria que las produce, admitir que sus políticas tenían la culpa habría sido contraproducente.

Google acepta solicitudes y elimina la aplicación de Play Store: ¿debate legítimo o útil?

En las últimas semanas, la pregunta se ha reabierto debido a una aplicación en Google Play Store.

Es un videojuego de gestión, donde puedes comprar y vender esclavos negros. Pero no solo eso, ya que El jugador también tiene la capacidad de torturar y azotar a los esclavos. Para obligarlos a trabajar más duro. Entre los comentarios de los jugadores, hay quienes señalaron con leve sadismo que los métodos de tortura no serían suficientes para garantizar la diversidad.

el juego, Su nombre es Simulador de Escravidão (Simulación de esclavitud) fue desarrollado por Magnus Games y causó mucha controversia, especialmente en Brasil, el país donde la esclavitud es una parte oscura de la historia. Pronto surgió la polémica contra Google por permitir la existencia de este tipo de contenido inapropiado, a través del cual se puede propagar el odio, el racismo y la violencia entre las nuevas generaciones.

Después de la controversia, Google finalmente eliminó la aplicación de Play Store, pero tendrá que responder al gobierno brasileño para permitir que el juego exista en su plataforma. En cambio, Magnus Games se encargará de la producción. La difusión del videojuego. En su defensa, los desarrolladores dijeron que no hubo incitación a la violencia, el odio racial o la discriminación en su producción y que el único propósito de la aplicación era el entretenimiento. También condenaron públicamente la esclavitud.