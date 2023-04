Sigue la paz financiera, pero el gobierno tiene un problema de deuda (a causa de Superbonus) – Corriere.it

No es así: el documento económico y fiscal (Def) que se aprobará la próxima semana deberá demostrar que la caída del déficit continúa según lo previsto.Al 4,5% del PIB este año y no más del 3,7% el próximo. Quizás el éxito más notable del gobierno de Giorgia Meloni fue el hecho de que el diferencial entre los bonos alemanes e italianos a diez años cayó mientras el Banco Central Europeo elevaba las tasas de interés tan rápido como nunca lo había hecho en su historia. Los inversores internacionales están convencidos de que Italia no intentará aventuras financieras y están actuando en consecuencia.

Así que no, la “pesca de arrastre” no es el resultado de la urgencia. Este indulto mil -no exclusivo del centro-derecha, después de que Matteo Renzi “cancelera” los expedientes buscados en 2016 – No es una acción necesaria. Más bien se ve en el gobierno, explican quienes participan en él, como un deber porque se prometió a los votantes el pasado verano con el eufemismo “paz fiscal”. Como siempre ha visto el Gobierno, sería también una forma de liberar a la Agencia Tributaria de una enorme cantidad de créditos fiscales destinados a amortizaciones y que quedan impagados: no importa que una amnistía siempre pueda engendrar nuevas amnistías, precisamente porque los contribuyentes siempre pueden se sienten alentados por la traición fiscal.