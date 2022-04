Signos y síntomas de melanoma sublingual en una mujer estadounidense que notó una “línea fría” debajo del pulgar durante 10 años

Una mujer que había notado una “raya fría” debajo del pulgar durante 10 años descubrió que la raya marrón era en realidad cáncer.

María Silvia, de EE. UU., dijo que notó por primera vez una raya pálida debajo del lecho ungueal en 2012, pero le dijeron que era “probablemente un lunar”.

Mira el video de arriba: Cómo la racha de una mujer se convirtió en cáncer

Pero una década después, la joven de 25 años recibió una noticia impactante después de que le diagnosticaron melanoma subungueal, una forma rara de cáncer de piel que ocurre debajo de las uñas.

“Yo: Después de haber estado pensando en esto durante 10 años, fue una gran racha en mis uñas”, le dijo a Virus. vídeo de tik tok.

“Es cáncer… Desearía estar bromeando”.

María Silvia, que había notado una “raya fría” debajo de su pulgar durante 10 años (izquierda), descubrió que la raya marrón era en realidad cáncer. crédito: Inverfondo / Tik Tok

Después de detectar una raya tenue debajo de su pulgar hace 10 años, María dijo que notó que la raya se oscureció en un año.

“He visto a los médicos, he estado entrando y saliendo de los médicos” [appointments] Todo el tiempo. Yo era un atleta, así que lo estaba consiguiendo. [check-ups] Todos los años, explicó.

“Nadie realmente lo notó hasta que un médico lo notó. Eso fue probablemente alrededor de 2014.

“Dijeron, ‘Oh, eso es raro, pero no encajas en la demografía’, así que si crece, ve a ver a un médico. Entonces, para entonces, ya habrás crecido al máximo”.

“Pensé que era un lunar”

María dijo que nunca había experimentado nada inusual con la marca.

“Es muy probable que esto haya existido durante 10 años y haya sido canceroso durante los últimos tres años, y es un poco difícil saberlo”, dijo.

“[However] Realmente no tuve ningún problema y no me dolió, así que pensé que era un lunar porque eso es lo que me dijeron… Probablemente sea un lunar en el lecho ungueal”.

Primero notó una raya pálida (a la derecha) debajo de su lecho ungueal en 2012, pero le dijeron que era “probablemente un lunar”. crédito: Inverfondo / Tik Tok

Pero decidió hacerse una biopsia después de que una amiga la animó a hacerse la prueba a principios de este año.

“Mi novio realmente me empujó a hacerlo, así que lo hice”, dijo.

Afortunadamente, el cáncer no se había propagado después de que le diagnosticaran melanoma secundario en etapa 0.

“Todo se ve bien, no se ha extendido. Soy muy afortunada y muy agradecida”, dijo.

María dijo que no necesitaba ningún tratamiento adicional, pero sí necesitaba un trasplante de piel usando la piel de su brazo para injertar su pulgar.

“No duele demasiado y es muy sensible, pero la mayor parte del dolor es muy bueno y muy tolerable”, dijo después de la cirugía de injerto de piel.

Claro

Mariah dijo que lo hizo todo bien después de que sus “resultados salieron limpios”.

El joven de 25 años fue diagnosticado con melanoma subungueal, un tipo raro de cáncer de piel que se presenta debajo de las uñas, después de que se tomó una biopsia de piel. crédito: Tran, Cindy

Al hablar, quería instar a todos a que se hicieran un chequeo si notaban algo inusual en sus uñas.

“Este es un cáncer muy raro, especialmente para un demógrafo, pero no hay nada de malo en ir al médico”, dijo.

María ha compartido actualizaciones sobre la biopsia y el diagnóstico en las redes sociales.

‘estoy estresado’

Su primer video ha sido visto más de 25 millones de veces, y muchos han admitido tener un signo similar.

“Tengo uno en mi pulgar izquierdo. Ha sido durante años. Es una pequeña línea marrón en mi pulgar izquierdo. Ahora alguien escribió que estoy preocupado”.

Otro dijo: “¡Tuve exactamente este cáncer! ¡Me amputaron el pulgar hace un año y mi tía tiene cáncer! Seis cirugías y cinco años después”.

Otro agregó: “Literalmente, todos están analizando sus uñas ahora”.