Siempre amaré a Ivana Mirzofa, y el lunes entrará a la casa.

En el episodio del 30 de enero de Big Brother Vip, Lucas onestini Ella recordó los buenos tiempos de su romance anterior. Iván Merazova“Siempre la amaré”, declaró este año la polémica concursante del reality Entre luces y sombras. Lo que no sabe Luca Onestini es que al otro lado del estudio está Ivana Mrazova para escucharle y que, según las predicciones de los autores, entrará en la casa de GfVip el próximo lunes.

En la casa Gran Hermano Vip, Luca Onestini explicó varias veces que su relación solo terminó porque no fueron muy buenos para lidiar con las dificultades de la vida, como el coronavirus: “Pero siempre estaría allí para ella de todos modos, ella lo sabe, incluso ahora”.

Es alguien a quien amé con todo mi corazón y es la historia más importante de mi vida. Desafortunadamente, muchas cosas malas sucedieron juntos. Pero no es mi culpa y no es de él. Hubo una pandemia mundial, nos mantuvo separados tanto tiempo, hubo traumas familiares, estas son las experiencias de la vida. No pasamos por estas experiencias de vida. Ivana y yo pasamos momentos muy felices. Ella fue mi primera novia, la imaginaba como la madre de mis hijos. Honestamente, creo que las cosas que estaban allí para probar.