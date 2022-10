Así Blasey cuenta sus hechos en Instagram- Corriere.it

De renato franco

Imágenes festivas, relajadas en el teatro, en ferias o con la abuela y los niños: así cuenta el presentador sobre la despedida. Esperando (tal vez) la corte

La historia del dolor y Rolexdel sufrimiento y Chanel, la historia de todos los espectadores -hijos de una sociedad voyeur- en estos años de fútbol y sois únicos, de goles y bocazas, desde aquí os enseño la cancha, nos siguen cada vez más más por hackers, primero con portadas de periódicos de chismes, luego con redes sociales para hacer de la vida de Ilari Blasi y Francesco Totti una telenovela perpetua, una fantasía y una racha constante en la esperanza colectiva de la pareja verdaderamente perfecta. La historia entre Lady Tutti y el Sr. Blasey es la que termina después de veinte años de amor, en tres etapas que, a sus ojos, se consumen en pocos meses: primero la condena, luego la decepción y finalmente el renacimiento..

El capitán se sumergió en los ríos de las palabras. Respondes con imágenes. Un espejo revela las grietas de Roma, en una mezcla de confusión y gran belleza

Al principio Elari estaba convencida: Francesco juró que no había nada, y que Noemí la vio solo en la foto, y no en la habitación, por lo que no debería tener motivos para dudar. Cuando Dagosbya Comienza hablando de un intruso entre ellos, Elari se comporta como de costumbre: ¿cuántos noviazgos en los últimos años se han atribuido a su marido? Pide explicaciones de rutina, por qué debería hacer esto, no por qué cree que podría ser lo correcto esta vez. Pone la segunda expresión que puede (la que sonríe), tan confiado y atrevido como cuando cobró el penalti: todo es una chorrada.. Por eso Ilary cuando va a muy cierto de Silvia Tovanen, parte de The Office; de buena fe Se expone a la piel desnuda, tan ingenua que no piensa ni por un momento que su marido se lo haya dicho.esta vez, o incluso esta vez, Mentiroso. Habla de mentiras y conclusiones hechas para dañarla, y provoca la ira de los medios, incluso una frase que nunca habría pronunciado si la mitad de él sospechara que lo habían traicionado: Algunos diarios nacionales publicaron la noticia como si estuviera confirmada, convirtiéndola en un personaje sucio. READ “A mí también me gustaría recuperarme en tres días”, dijo Fedez, atacando el tumor. La respuesta: "Trabajé con el Servicio Nacional de Salud".

Comunicado de prensa doble Eso fue en el mes de marzo. intervalo de tiempo. Julio. El doble comunicado -ya separado hasta en las estrategias de comunicación- llega para anunciar que sí, su historia ha terminado. Se dice que las palabras de Totti son más dulces y apropiadas, mientras que Elari es fría y distante. No es necesario recurrir a Freud y sentirse culpable: él tiene algo que perdonar y ella está frustrada y desconfiada. Cualquiera estaría distante. Entonces él sabe mucho en Roma. Me vienen a la mente las palabras de Cassano, que conoce a Totti mejor que Freud: He tenido más de 600 mujeres y me mantengo bajo – dijo Cassano -, ¡el futbolista que más me importaba era Francesco Totti! Yo, Vieri e Inzaghi no alcanzamos el nivel de Bobo. Entonces Elari me lo quitó de la mano. Pero sí sabemos que el lobo, o Pupo, pierde el pelaje pero no el vicio. En retrospectiva, Ilary repasa mentalmente los últimos años, el castillo de la fidelidad que creía que se estaba desmoronando.. Rome resume la situación en un chiste: Ellary ha visto cosas que podrían destrozar a unas cincuenta familias.

El cuento de hadas en el que creíamos Ilari está enojado. La historia en la que él creía, y en la que todos creíamos, se rompió de repente. Un duro golpe, pero Elari tiene hombros anchos para sostenerse a sí misma y a su familia y apoyarlos. El viaje a Tanzania ya estaba organizado (Insinuado por mí que la regaña, pero ciertamente no sería un viaje para malcriarla…), basta con cambiar el nombre en el billete: En lugar del Sr. Francesco Totti, está su hermana, la Sra. Silvia Blasi . Son semanas de silencio en las que las redes sociales hablan por sí solas. Cierta (y fría) que Elari herida le envía mensajes a su exmarido (Otra pista de traición y traición, el primero quiere venganza, el segundo espera inmóvil los movimientos del otro), así que las historias en Instagram se convierten en álbumes públicos, con paisajes fantásticos, retratos brillantes y fotos con sus hijos: Francesco, mírate perdió. Tanzania, Dolomitas, desfiles y Croacia, vacaciones (en la medida de lo posible) para olvidarse. READ Elisabetta Gregoraci en Battiti Live con el top que aprieta los senos

La tercera vez para una mujer libre A principios de septiembre comenzó la tercera vez para Elari, una mujer que creció al lado de un hombre que siempre se mantuvo igual. Fue jugador de fútbol durante 20 años; He pasado de una carta a una gran presentación y finalmente a una mariposa. Una mujer libre, siempre obligada a luchar contra algún estereotipo (incluso la rubia…): quiere recuperar su vida, protegiendo la calma de los niños como brújula para la acción. Mientras espera la batalla legal que se sienta a orillas del río, vuelve a la vida normal, por fin puede vagar por Roma sin una multitud de fanáticos persiguiendo selfies, sin un grupo de devotos que quieren tocar al capitán como si fuera una reliquia porque cuando él pasa, las aguas no se abren Se cierra, todo abarrotado. Vuelve a hacer estas cosas en pareja, pero en cualquier momento. Como el teatro y las exhibiciones, que para Totti es peor que un grupo de defensas que hace meses que no se tocan los tobillos. Primero mostró un baile con Eleonora Abagnato, luego una exposición con pinturas de Andy Warhol. Básicamente no está mal…

Entrevista de Francesco a Cazullo Un momento de desconcierto, la entrevista de Totti con Aldo Cazzullo en Corriere della Sera. Otro golpe para ella que Ella no esperaba que su exmarido le contara sus negocios de esa manera. (Extraño es el caso de quienes, como él, profesan pensar en la paz de sus hijos y luego no se quedan callados en cuestiones menores como relojes y bolsos). Retoma el hilo de las historias, publica a la abuela preparando la masa para los fettuccine y muestra el regreso de las buenas costumbres mientras observa.

¿quien vio?

En la sala, bromeando sobre relojes Rolex. Una calma olímpica aunque sorprende que él -a diferencia de ella- hable de cosas que es mejor mantener en secreto. Como los relojes famosos -que todavía afirman tener (el tribunal decidirá, si es necesario)- o La cuestión de sus supuestos amantes en plural. Incluso si los mensajes de confirmación, de los que habló Totti, en realidad no existirían. Entonces, ¿qué dices, Francesco? READ Sorteo de Lotto de hoy y números de SuperEnalotto del martes 15 de febrero de 2022

Una mezcla de enormidad y decepción. Un nuevo comienzo. Por qué Ilary Blasi siempre enfrenta la vida (y la televisión, donde brilla la esencia de las personas) con su personaje romano muy real, hecho de decepción y sarcasmo.de sinceridad y franqueza, mezcla de inmensidad y decepción arraigada en Roma donde se respira el aire de una capital imperial pero que se disuelve, donde se acepta la fuerza de la historia y la necesidad de un presente con tantas fisuras emocionales, pero donde la gran belleza calma todo dolor. Sin máscaras, pocos filtros (Tal vez solo alguien en Instagram).